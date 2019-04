Bibis Beauty Palace & Julienco: Süße Fotos von Baby Lio

Bibis Beauty Palace vermisst ihr Baby

Seitdem der kleine Lio im vergangenen Oktober das Licht der Welt erblickte, verbringt Bibis Beauty Palace so gut wie keine Minute mehr ohne ihr Baby. Doch manchmal geht es nicht anders: In gewissen Situationen muss die junge Mama ihren Kleinen in der Obhut von Papa Julienco lassen, um ein paar Sachen erledigen zu können. So auch gestern: Bibi zog los, um einkaufen zu gehen und etwas für sich und ihren Mann zum Abendessen zu organisieren. Julian und Lio warteten so lange zu Hause auf die YouTuberin. Doch obwohl sie gar nicht lange unterwegs war, fehlte ihr ihr Sohn total!

Julienco schickt Bibi süße Fotos von Lio

Doch um solche Zeiten der Trennung bestmöglich zu überstehen, haben sich Bibi und Julian etwas einfallen lassen: „Es ist einfach das Allersüßeste: Wenn man mal kurz weg ist, dann schicken wir uns immer gegenseitig so mega die süßen Videos und Bilder vom Lio“, verriet die 25-Jährige und fügte hinzu: „Ich vermisse den kleinen Kerl immer so! Auch wenn’s nur 20 Minuten sind!“ Aww wie cute! Das ist wahre Liebe!

