Bibis Beauty Palace verrät endlich den Babynamen

Bibis Beauty Palace: Gerüchte um den Babynamen

Darauf haben die Fans von Bibis Beauty Palace und Julienco seit vielen Monaten gewartet. Jetzt haben die beiden YouTuber endlich ihr bestgehütetes Geheimnis gelüftet: Den Namen ihres Söhnchens, das im vergangenen Oktober das Licht der Welt erblickte. Die Spekulationen um den Namen hatten seit der Geburt des Kleinen nicht abgerissen. Während manche überzeugt waren, dass er auf den Namen Monte hört, glaubten andere herausgefunden zu haben, dass seine Eltern ihn Biebert genannt haben. Mit diesen Gerüchten ist jetzt ein für alle Mal Schluss! Der Grund: Es sei einfach irgendwann zu einer Belastung für Bibi und Julian geworden, immer darauf achten zu müssen, dass ja niemand den Namen mitbekommt.

Bibi & Julian: Darum verschwiegen sie den Namen so lange

„Wir haben schon oft darüber geredet und wir haben uns jetzt dazu entschieden, dieses Video zu drehen und euch den Namen zu verraten“, verkündete Bibi jetzt in ihrem neusten YouTube-Clip. Diese Entscheidung habe laut ihr und Julian mehrere Gründe: „Es macht nicht mehr in jeder Hinsicht Sinn und führt im Privatleben zu Komplikationen“ erklärte die 26-Jährige in Bezug auf die Geheimhaltung. „Wir führen nun mal nicht das normalste Leben, wir wollten den Kleinen einfach beschützen“, fügte Julienco hinzu. Sie wollten einfach nicht, dass jemand sich ein Urteil über den Namen ihres Sohnes erlaubt. „Wir hatten sogar überlegt, ob wir die Schwangerschaft komplett aus der Öffentlichkeit raushalten“, gestanden die beiden. Diesen Gedanken hätten sie aber sehr schnell wieder verworfen.

Bibi & Julian: Alle lieben den Babynamen

Bevor die beiden Kölner nun verrieten, wie der Kleine heißt, stellten sie aber noch eins klar: „Wir werden ihn nicht zeigen und das werden wir auch weiterhin nicht machen.“ Allerdings fügten sie hinzu, dass sich das möglicherweise irgendwann mal ändern könnte. Ok, akzeptiert. ABER WIE HEIßT ER DENN JETZT? „Er heißt Lio, kurz und knackig“, verriet die frisch gebackene Mama stolz. „Wir wollten was kurzes, süßes, schönes“, ergänzte Julienco. Die Fans freuen sich, dass Bibi und Julian dieses Geheimnis endlich mit ihnen geteilt haben. Innerhalb von nur einer Stunde sahen rund 250.000 Menschen den Clip auf YouTube. Und die Reaktionen sind durchweg positiv! Auch Dagi Bee ließ es sich nicht nehmen, das Video zu kommentieren: „Der Name passt sooo perfekt zu ihm 😍🙏🏼“, schrieb Bibis frühere BFF.

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: