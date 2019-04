Julienco blamiert sich vor den Nachbarn

Julienco: Peinliche Fail-Aktion

„Oh man, peinlichster Moment aller Zeiten“, begann Julian gestern seine Insta-Story und erzählte dann, was ihm gerade unangenehmes passiert war: „Ich sitze im Garten, die Bibi sitzt gerade im Wohnzimmer mit dem Lio und ich klopf so an die Scheibe und mach irgendwie so voll die… keine Ahnung, ich hab so rumgekaspert, hab so einen auf betrunken gemacht, voll der Scheiß. Auf einmal guckt mich der Nachbar an… der natürlich nicht die Bibi gesehen hat! Das war peinlich!“ Oh no, das könnte durchaus etwas seltsam auf den nichts ahnenden Nachbarn gewirkt haben! Wir hoffen, dass wenigstens Bibis Beauty Palace und Klein-Lio über die Späße von Papa Julienco lachen konnten.

