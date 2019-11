Bibis Beauty Palace und Julienco: Panne am Flughafen

Heftiger Schock für Bibis Beauty Palace! Mit betretenen Mienen zeigt die Youtuberin sich gemeinsam mit ihrem Ehemann Julienco in ihrer Insta-Story. Julienco: "Schatz, wer sagt es dem Kind?" Betretenes Schweigen. Was ist passiert? Bibis Beauty Palace verrät: "Wir haben unseren Kinderwagen am Flughafen in Düsseldorf vergessen!" Oh nein, der arme Lio! Die beiden Youtuber waren gerade auf dem Rückweg von ihrem Dubai-Urlaub, als sie das gute Stück am Flughafen stehen ließen. Der Verlust ist ihnen gar nicht aufgefallen – bis die beiden wieder zu Hause waren!

Bibis Beauty Palace und Julienco: Besteht noch Hoffnung?

"Es kann nicht sein, dass es drei erwachsenen Menschen nicht auffällt, dass der Kinderwagen weg ist!", schimpft Bibis Beauty Palace in ihrer Story. Diesmal war es auch kein Scherz, wie damals, als Julienco sich für Baby Lio tätowieren ließ. Der Kinderwagen ist wirklich weg! Wie geht es jetzt weiter? Bibis Beauty Palace verrät: "Wir haben dem Flughafen eine Mail geschickt und hoffen, dass ihn jemand gefunden hat und wir den Kinderwagen schnell zurückbekommen!" Bis dahin muss Baby Lio wohl getragen werden. Na dann, Daumen drücken... ✊

