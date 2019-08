Bibis Beauty Palace: Unfall beim Baden🛀🏻

Bibis Beauty Palace' Sohn Lio ist richtig groß geworden

Wir erinnern uns noch, als wäre es gestern gewesen, dass die Youtuberin und ihr Ehemann Julienco die Bombe platzen ließen und verkündeten, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Heute ist ihr kleiner Sohn schon bald ein Jahr alt und der ganze Stolz der jungen Eltern. Und Bibis Beauty Palace zeigt immer wieder überrascht, was Baby Lio jetzt schon alles kann. Er zieht sich an Möbeln hoch, um auf seinen Beinchen zu stehen, plappert munter in die Insta-Storys seiner Mama und versucht seinem Papa alles nachzumachen. Sooo cute! Gestern hat der kleine Mann aber etwas geschafft, was Bibis Beauty Palace scheinbar noch nicht vermutet hätte. Dabei geriet sein Schaumbad kurz mal außer Kontrolle.😂

Lio setzt Bibis Beauty Palace' Bad unter Wasser

Gestern war Badetag im Hause Claßen, was an und für sich ja nichts Ungewöhnliches ist. Aber während Bibis Beauty Palace und Julienco sonst viele süße Videos von Baby Lio teilen, berichtete die 26-Jährige ihren Fans diesmal von einem kleinen Unfall im Badezimmer samt Videobeweis auf Instagram: "Ach du Scheiße. Ich bin gerade den Lio am Baden und er hat rausbekommen, wie man das Wasser anmacht und hat den Strahl volle Kanne auf die Wand gerichtet und hier ist alles klitschnass." Upps!💦 Darunter schreibt sie "Wieso kann er sowas😅🤦🏼‍♀️😂", was nochmal zeigt, dass sie tatsächlich nicht dachte, dass er schon in der Lage dazu ist, das Wasser selbst anzustellen. Im Hintergrund sieht man nur die nass gespritze Wand und hört den Kleinen frech lachen. Da hat wohl jemand den Humor von Papa Julienco geerbt hat, der seine Bibis Beauty Palace ja auch immer gerne mal ärgert.🤣 Böse scheint Mama Bibi ihrem Baby aber nicht zu sein und hat wieder gemerkt, dass man die Kids einfach nicht aus den Augen lassen darf.😅

Na hoffentlich gehen die Wasserflecken wieder raus🙈 Instagram/bibisbeautypalace

