Bibis Beauty Palace & Julienco kopiert von Kanye West?

Diese Idee hatte Julienco VOR Kanye West

Als Bibis Beauty Palace vor einigen Tagen ihren 26. Geburtstag feierte, hat sich ihr Mann Julienco etwas ganz Besonderes für die YouTuberin ausgedacht: In stundenlanger Handarbeit hat er hunderte Rosenblüten einzeln in winzig kleine Vasen gesteckt und zusammen mit Kerzen im ganzen Haus verteilt. Klar, dass Bibi sich über diese romantische Überraschung mega gefreut hat! Zufälligerweise hatte Kanye West (41) jetzt genau dieselbe Idee, wie Julienco bereits vor knapp zwei Wochen: Um seiner Frau Kim Kardashian zum Valentinstag eine Freude zu machen, hat er 1:1 dasselbe für die 38-jährige Beauty gemacht – mit dem kleinen Unterschied, dass in der Mitte des Blumenmeers noch Star-Geiger Kenny G stand, der Kims Lieblingssongs zum Besten gab. Und dieses Geschenk kam natürlich super bei Kim Kardashian an: „Der Award für den besten Ehemann geht an meinen!“, verkündete sie überglücklich auf Instagram.

So reagiert Julienco auf Kanyes Aktion

Als Julienco Kims Insta-Story sah, traute er seinen Augen kaum: „Da hat Kim Kardashian eiskalt meine Videoidee geklaut“, kommentierte der 25-Jährige das Ganze. Haha irgendwo hat er Recht, schließlich ist ihm die romantische Aktion früher eingefallen als den Kardashian-Wests. Aber das Kanye sich die Inspiration für seine Valentinstags-Überraschung wirklich bei Julian geholt hat, ist eher unwahrscheinlich. Übrigens: Weil Julienco seine Bibi schon zu ihrem Geburtstag mit einem Rosenmeer überrascht hat, dachte er sich zum Valentinstag offensichtlich, dass frische Blumen nicht nötig wären. Er „beglückte“ seine Frau einfach mit ein paar alten, verwelkten Blumen. Bibis Freude darüber hielt sich in Grenzen, wie ihr euch vorstellen könnt :D

