Kanye West ruiniert Yeezy-Geschäftspartner

Kanye West: YEEZY-Hype

Im Internet sehen wir sie überall: die YEEZYs von Kanye West. Egal ob Sänger, YouTuber, Web-Star oder Mode-Fan – mittlerweile will jeder ein Paar dieser Adidas Sneakers. 2015 hat Kanye West angefangen mit Adidas zusammenzuarbeiten und seitdem wächst die Popularität seiner Schuhe. Seine Kollektionen sind in wenigen Sekunden ausverkauft und der Wert seiner Marke steigt stetig. Auch im Internet rasten die Leute völlig aus, sobald neue Teile der Kollektion zu finden sind. Der YEEZY Hype ist real. Die Fotos werden Millionenfach gerepostet und teilweise auch zu Memes – für jeden ist der Hype real. Zu Beginn warteten die meisten Sneaker-Fans ewig in Schlangen, um am Ende doch mit leeren Händen nach Hause zu gehen. Oft wurden die Schuhe des Rappers dann sogar für viel mehr Geld im Internet weiterverkauft – manche Modelle sogar für mehrere tausend Euro! Unglaublich, kein Sneaker hat einen so krassen Hype ausgelöst wie dieser.

Kanye West: Seine Firma wird verklagt

Kanye West und seine Firma, die seine berühmten Yeezy-Turnschuhe kreiert, werden verklagt, weil sie angeblich mehr als 600.000 Dollar von einem japanischen Unternehmen zurückgehalten haben, das Stoffe für seine Linie lieferte. "Toki Sen-I Co". hat die Klage gegen "West and Yeezy Apparel, LLC" eingereicht. Am Donnerstag (24. Januar) behauptete das Unternehmen, der 41-jährige Rapper habe versucht, sie zu betrügen, indem er eine Fake-Firma gegründet habe. Dies geht aus den Gerichtsdokumenten hervor, die dem Onlineportal The Blast vorliegen. Es soll sich um eine Stoff-Lieferung handeln, die Kanye nicht zahlen wollte. Auch nach mehreren Zahlungsvorschlägen seitens der japanischen Firma habe Kanye und seine Firma immer noch keine Kompromisse eingehen wollen. Es ist nicht das erste Mal, dass der Mann von Kim Kardashian, rechtliche Probleme mit seiner Marke hat. Was erschwerend dazu kommt: "Toki Sen-I Co". soll nun wegen Yeezy Apparell in den Miesen stecken. Kanye treibt das japanische Unternehmen laut eigenen Angaben in den Ruin.

