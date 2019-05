Bibis Beauty Palace: Was Baby Lio jetzt schon alles kann

Bibis Beauty Palace: Baby Lio haut ständig ab

Für Bibis Beauty Palace ist es kaum vorstellbar, wie schnell ihr Baby neue Fähigkeiten erlernt. Obwohl der kleine Kerl gerade mal sechs Monate alt ist, kann er inzwischen schon richtig viel! „Ehrlich gesagt komm ich gar nicht darauf klar, wie schnell er sich im Moment entwickelt. Seit ungefähr einer guten Woche kann er selbst sitzen und sitzt schon super sicher… und sitzt eigentlich nur noch! Er hat gar keine Lust mehr zu liegen!“, verriet die YouTuberin jetzt total überwältigt in ihrer Insta-Story. Immer wieder krabbelt der kleine Junge auch einfach davon, wenn seine Mama ihn wickeln will. Weil er auf der Wickelkommode immer so rumzappelt, hat Bibi es sich jetzt angewöhnt, ihr Söhnchen auf dem Boden zu wickeln. Das hat dann allerdings den kleinen Nachteil, dass er abhaut, wann immer sich die Gelegenheit dafür bietet.

Bibis Beauty Palace: Lio kann schon stehen

Doch damit nicht genug, denn Klein-Lio reicht es offenbar nicht, dass er jetzt seit Kurzem sitzen und krabbeln kann: „Seit zwei Tagen zieht der sich andauernd, wenn der in der Sitzposition ist und wir zum Beispiel neben ihm sitzen… dann zieht der sich an uns hoch und stellt sich selber hin. Das ist so krass!“, sagte Bibi. Obwohl die 26-Jährige es kaum glauben kann, was da gerade alles passiert, freut sie sich natürlich megamäßig über die Fortschritte von ihrem kleinen Schatz: „Ich bin so stolz auf meinen kleinen Engel & ich hätte niemals gedacht, dass so viele Entwicklungsschritte in so kurzer Zeit hintereinander passieren“, so die Kölnerin.

