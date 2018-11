Bibis Beauty Palace: Totale Erschöpfung

Mit ihrem Baby hat Bibis Beauty Palace alle Hände voll zu tun. Und momentan macht der Kleine es ihr alles andere als leicht!

Bibis Beauty Palace: “Mein Baby ist ein Terrorzwerg“

Bibi kommt momentan nicht besonders oft dazu, sich auf Instagram bei ihren 6,3 Millionen Abonnenten zu melden. Der Grund dafür ist ihr eineinhalb Monate alter Sohn, denn der hält es mal so gar nicht für nötig, seiner Mama mal eine Verschnaufpause zu gönnen. „So, der Kleine schläft endlich. Das ist so ein Terrorzwerg momentan… der will die ganze Zeit aufm Arm sein! Aber jetzt ist er mega erschöpft gewesen und wir haben ihn endlich zum Schlafen gebracht“, erzählte die 25-Jährige gestern in ihrer Insta-Story und schien heilfroh zu sein, dass ihr Baby ENDLICH mal für eine Weile die Äuglein zugemacht hat.

Frühstück erst um 14:30 Uhr

„Mein kompletter Tagesablauf ist jedenfalls im Moment im Arsch, weil ich einfach nachts nicht so viel und nicht so gut schlafe und dann bleibe ich immer mega lange wach. Gestern bin ich erst um drei Uhr nachts eingeschlafen“, verriet der Webstar weiter. „Ja und dann frühstückt man halt auch erst mal um 14:30 Uhr“, sagte Bibi. Doch als sie das erzählte, regte sich scheinbar ihr Baby im Hintergrund und Bibi verfiel sofort in Schockstarre. „Oh nein, er wacht auf! Pssst!“, flüsterte die YouTuberin aus Angst, dass es mit der kurzen Ruhepause schon wieder vorbei sein könnte. Uff… klingt echt ganz schön anstrengend, so ein Alltag mit Baby, oder? Aber Bibis Beauty Palace und ihr Mann Julienco meistern diese Herausforderung natürlich bestens. Und obwohl ihr kleiner Sohn den beiden zur Zeit viele schlaflose Nächte bereitet, würden sie ihn um nichts in der Welt wieder hergeben wollen!

