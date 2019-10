Bibis Beauty Palace: Fans verwirrt von neuem Bild

Bibi und Julian sind DAS YouTube-Traumpaar und genießen ihr Leben in vollen Zügen. Erst letztens hat Bibis Beauty Palace in einem YouTube-Video verraten, was sie alles geschenkt bekommt. Auch Reisen gehört zu ihrem Lifestyle als YouTuber. Aktuell ist das Paar in Saint-Tropez (Frankreich) und ihre Reise dorthin haben sie in einem Privat-Jet vorgenommen – ziemlich cool! Natürlich hat Bibis Beauty Palace das auf Instagram festgehalten, doch auf dem Foto ist ziemlich vielen Fans aufgefallen, dass bei den Fenstern etwas geschummelt wurde …

Bibis Beauty Palace schummelt auf Instagram

Haha, in ihrer Story zeigt Bibi den Vorher-Nachher-Vergleich! Instagram/@bibisbeautypalace

YouTuberin Bibis Beauty Palace nimmt's mit Humor! Sie repostet Kommentare, wie: "Den Himmel hätte man aber ordentlicher reinphotoshoppen können" und "der Himmel sieht ein bisschen fake aus". In ihrer nächsten Instagram-Story zeigt sie dann ein Vorher-Nachher-Vergleich mit dem Kommentar: "Ja okeee … vielleicht ein ganz kleines bisschen", LOL! Wir finden es cool, dass sie dazu steht. Immerhin ist es kein Geheimnis mehr, dass die meisten Web-Stars ihre Bilder bearbeiten und wenn's nur darum geht den Hintergrund etwas zu pimpen, dann sei's drum. 🤷‍♀️ Viel wichtiger als das: Bibis Beauty Palace und Julienco zeigen ab jetzt ihr Baby Lio, die Gründe dafür gibt's hier!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!