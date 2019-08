Bibis Beauty Palace: Das bekommt sie geschenkt!

Bibis Beauty Palace: Geschenke von Firmen

Bianca Claßen (Früher Heinicke) gehört mit 6,6 Millionen Followern auf Instagram und 5,6 Millionen Abos auf YouTube zu den erfolgreichsten Web-Stars Deutschlands. Auf ihrem Kanal Bibis Beauty Palace dreht sie zusammen mit Ehemann Julienco Videos für euch und postet auch mal süße Videos von ihrem gemeinsamen Baby Lio. Das YouTube-Paar begeistert euch schon seit Jahren und ihre Videos werden bis heute Millionen Mal geklickt. Außerdem hat Bibis Beauty Palace nach dem Mega-Erfolg von Bilou schon wieder eine neue Firma gegründet – Creator und Business-Woman zugleich! In ihrem neusten Video spricht sie jedoch über ein Thema, welches bisher noch nicht so oft behandelt wurde: Was bekommt sie eigentlich alles umsonst? Es ist kein Geheimnis, dass Influencer Geschenke von Firmen bekommen, trotzdem sprechen die wenigsten darüber. "Wir haben natürlich ein paar Vorzüge, worüber wir uns sehr freuen und auch sehr dankbar sind", erklärt Bibi in ihrem Video, "es gibt immer wieder Firmen, die an unser Management PR-Pakete schicken, weil sie möchten, dass wir die Produkte testen oder hoffen, dass sie vielleicht mal in einem Video auftauchen."

Klamotten, Autos, Essen: Diese Dinge bekommen Bibi und Julian umsonst

Persönlich können sich Bibis Beauty Palace und Julienco immer wieder Klamotten in bestimmten Shops aussuchen, die ihnen gefallen. Auch bei ihrem Auto haben sie ein spezielles Leasing-Angebot mit vielen Vorteilen. Außerdem gibt es auch Restaurants, in denen sie umsonst essen dürfen. "Generell nutzen wir das gar nicht so doll aus", erzählt Bibi in ihrem Video, "wir suchen uns nicht nur die kostenlosen Sachen aus oder gehen nur in Restaurants, wo wir umsonst essen können. In einem Hard Rock Cafe dürfen wir zum Beispiel kostenlos essen, aber da waren wir seit Lios Geburt nicht mehr da." Das coole ist: Das Paar kann sogar noch zwei Freunde mitbringen, deshalb würden sie wirklich gerne mal wieder hin. Außerdem erinnert sich die Mama lachend: "Ich habe mal in einer Insta-Story erwähnt, dass ich gerne eine Kette mit einem 'L' drinnen hätte. Nur ein paar Tage später hat mir eine Firma genau diese Kette zugeschickt, das fand ich so krass, die sind teilweise richtig aufmerksam."

Diese Geschenke bekommen sie zugeschickt!

An Weihnachten bekommen Julienco und Bibis Beauty Palace wohl immer besonders viele Geschenke. Vor allem als Bibi schwanger war, haben viele Firmen ausgeholfen, um die YouTuberin mit Baby-Sachen auszustatten. Doch davon profitiert nicht nur das Paar, da in ihrem Umkreis gerade viele Kinder haben, wurden einige der Geschenke auch weitergegeben. Generell haben Bibi und Julian einen ganzen Schrank voller Geschenke, den sie mit ihren Gästen teilen. "Wer eigentlich am aller meisten davon profitiert sind unsere Freunde und Familienmitglieder, weil wir gefühlt 95% der Sachen weiterverschenken", erzählt Bibi lachend. Denn wer im Hause Claßen zu Besuch ist, darf sich gerne ein Geschenk aus dem Schrank aussuchen – super süß und ziemlich cool, wie ehrlich Bibi und Julian über dieses Thema sprechen!

