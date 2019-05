Bibis Beauty Palace: Erster Vlog von Baby Lio

Der kleine Sohn von Bibi und Julian will offenbar mal in die Fußstapfen seiner Eltern treten und YouTuber werden: Denn Baby Lio hat sich bereits selbst gefilmt!

Bibis Beauty Palace: Baby Lio vloggt

Der kleine Sohn von Bibi und Julian ist gerade mal sieben Monate alt, aber lernt jeden Tag etwas Neues dazu! Seine Eltern Bibi und Julian dokumentieren seine Fortschritte natürlich eifrig in ihren Instagram-Storys. Zuletzt hat Julian etwas festgehalten, was eindeutig beweist: Der kleine Lio möchte später wohl mal YouTuber werden! ;)

Bibis Beauty Palace: Baby Lio filmt sich selbst

Als Baby Lio in seinem Babybettchen liegt und eigentlich schlafen sollte, schnappt er sich kurzerhand sein Babyphone, in dem auch eine Kamera integriert ist, und beginnt zu filmen! Wie lustig! Seinen Eltern entgeht das Ganze natürlich nicht, da sie mit der zugehörigen Babyphone-Kamera von ihrem Schlafzimmer aus alles mitverfolgen können. "Lio dreht seinen ersten Vlog!", witzelt Julian über seinen Sohn. Aus diesem Grund darf Lio übrigens nicht mehr in Bibis und Julians Bett schlafen. Kamerascheu ist der kleine Lio jedenfalls nicht! :) Wir sind mal gespannt, was sich der Kleine als Nächstes so einfallen lässt..

