Nach Bilou: Bibis Beauty Palace hat eine neue Firma

Bibis Beauty Palace wird Großunternehmerin

Längst ist die 26-Jährige nicht mehr nur eine Youtuberin und Social-Media-Star. Durch ihre eigene, erfolgreichen Duschschaummarke (jetzt auch mit Duschgelen) Bilou, die ihr viel Umsatz einbringt, gehört Bibis Beauty Palace zu Deutschlands Jungunternehmerinnen genauso wie ihre Youtube-Kolleginnen Dagi Bee mit der Make-Up-Brand Beetique und Paola Maria mit ihrer Pflegeserie LVLY. Ihr "kleines" Imperium will Bibi Claßen jetzt nochmal ausbauen. Das hat die junge Mami gestern auf Instagram erklärt.

So geht's für Bibis Beauty Palace weiter

Mega happy zeigte sich die Youtuberin gestern in ihrer Insta-Story. Darin war sie gerade auf dem Sprung zu einer Essensverabredung, wollte ihre coolen News unbedingt noch mit ihren Millionen Followern teilen. Im Video freut sie sich: "Wir waren gerade eben bei einem Notar, weil wir nämlich eine neue Firma gegründet haben. Ich freu' mich mega, bin mega motiviert und aufgeregt!". Wow! Vielleicht kommt von Bibis Beauty Palace ja jetzt wirklich Bilou fürs Baby? Aber dann müsste sie ja eigentlich keine neue Firma gründen, sondern es einfach als Untermarke von Bilou launchen, oder? Und außerdem spricht sie im Clip von "wir". Heißt das, es wird ein Family-Business mit Ehemann Julienco? All diese Fragen hat uns Bibis Beauty Palace leider noch nicht beantwortet. Sie meinte nur so viel: "Ich hoffe, dass ich euch bald mehr dazu sagen kann, aber das dauert noch etwas". Hm, schade, aber dann bleiben wir mal gespannt.

