Bibis Beauty Palace: So viel Umsatz macht sie mit Bilou

Krass! Bibi hat finanziell ausgesorgt. Wir verraten euch, wie viel Umsatz Bibis Beauty Palace alleine mit ihrer Beauty-Serie Bilou macht!

Bilou: Bibis beste Idee

Bibi (25) von Bibis Beauty Palace ist DER Webstar in Deutschland. Von anfangs nur wenigen YouTube-Klicks hat sie es bis nach ganz oben geschafft. Und mittlerweile wirbt sie nicht mehr nur für Produkte von anderen, sie selbst ist seit 2015 Unternehmerin. Es ist kein Geheimnis, dass sich über Instagram, YouTube und Co. Geld verdienen lässt. Doch nicht nur durch Werbebanner, Produktplatzierung und Sponsoring kommen Webstars zu wirklich beachtlichen Summen auf ihrem Konto. Mittlerweile sind die meisten YouTuber durch eigene Bücher, Lebensmittel oder Beautyprodukte zu Self-Made-Millionären geworden. Ein Produkt, das wir wohl alle kennen, ist Bilou. Bibi setzt seit 2015 auf Duschschaum - einen Badeartikel, den es bis dahin kaum in der Drogerie zu kaufen gab... und traf damit voll ins Schwarze.

Das verdient Bibi mit Bilou

Bilou ist eine wahre Goldgrube! Laut Unternehmensregister machte die nuewa (die Firma die hinter Bilou steht) bereits 2015 einen Umsatz von 1.305.954,40 Millionen Euro. Unglaublich - denn als diese Zahl berechnet wurde, war der Schaum gerade mal sechs Wochen im Verkauf! Auch 2016 hat Bibi allein mit dem Schaum ein Vermögen gemacht, der Umsatz betrug in diesem Jahr erstaunliche 12.667.648,38 Euro! Zur Info: Umsatz ist das, was alle verkauften Produkte zusammen eingebracht haben. Finanziell sollte die frisch gebackenen Mama damit für ihre Familie ausgesorgt haben!

Bibis Beauty Palace: Bilou wird immer größer

Nach wie vor ist Bilou ein Hit. Den Duschschaum, den es am Anfang nur in den Duftrichtungen "Tasty Donut" und "Mandarin" gab, umfasst mittlerweile ein Sortiment mit insgesamt zwölf verschiedenen Duft-Nuancen. Außerdem sind inzwischen sogar fruchtige Bodysprays und pflegende Handcreme von der beliebten YouTuberin in den Läden zu finden. Doch das ist nicht alles, Bibi denkt nämlich auch an die, die lieber in der Badewanne entspannen, anstatt eine erfrischende Dusche zu nehmen. Seit neustem gibt es auch eine Badesalzreihe von Bilou! Ab nächster Woche ist dann eine komplette Produktneuheit geplant! Mal sehen, was Bibi diesmal für uns bereithält – wir sind super gespannt!

Das könnte dich auch interessieren: