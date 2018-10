Bibis Beauty Palace zeigt ihren After-Baby-Bauch

Drei Wochen nach der Geburt von ihrem kleinen Sohn zeigt YouTuberin Bianca Clasen von „Bibis Beauty Palace“ zum ersten Mal ihren After-Baby-Body!

So hat sich Bibis Bauch nach dem Baby verändert

Am 4. Oktober 2018 kam der kleine Sohn von Bianca und Julian Clasen zur Welt. Seitdem dreht sich im Leben dem YouTuber-Paares natürlich alles um ihren kleinen Schatz. Doch in ihrem neusten YouTube-Video geht es nicht nur um Bibis Söhnchen, sondern auch um die frischgebackene Mama selbst. Bibi verrät in dem Video nämlich wie ihr Bauch jetzt – 3 Wochen nach der Geburt des Kleinen – aussieht. „Natürlich sieht mein Bauch noch nicht so aus wie vorher“, erklärt die YouTuberin bevor sie ihren Fans am Ende des Videos ihren After-Baby-Bauch zeigt. Doch richtig krass: Bibis Bauch ist schon viel kleiner geworden und sieht einfach toll aus!

Bibis Beauty Palace: Kein Bock auf Body-Druck

Auch wenn Bibi noch nicht ihren „alten“ Bauch zurück hat, ist die frischgebackene Mama total happy. „Ich fühle mich gerade so unfassbar wohl in meinem Körper und das Thema [After-Baby-Body] ist gerade so irrelevant in meinem Leben“, sagt sie. Und das ist auch kein Wunder. Schließlich ist die YouTuberin einfach so überglücklich mit ihrem Familienglück, dass sie gar keine Lust hat, sich um so etwas Gedanken zu machen. Doch auch während der Schwangerschaft war Bibi schon total entspannt was ihren After-Baby-Body angeht. „Ich habe keine Sekunde in der Schwangerschaft darüber nachgedacht, ob ich Dehnungsstreifen haben werde oder mein Bauch jemals wieder so aussehen wird wie davor“, erzählt sie. Doch Bibi hat auch Glück gehabt! Denn ihr Bauch ist auch nach der Geburt des Kleinen super straff. „Darüber bin ich natürlich sehr glücklich“, sagt sie.

Bibis Beauty Palace: So sehr liebt Julienco ihren Bauch

Doch nicht nur Bibi selbst mag ihren After-Baby-Bauch, sondern auch ihr Ehemann Julian liebt ihn! Auf die Frage „Juli, was sagst du zu meinem Bauch?“ antwortet der frischgebackene Papa: „Ich find den super!“. Einfach zu cute!

Das könnte dich auch interessieren