Bibis Beauty Palace: Julienco überrascht mit neuem Tattoo

In seinem neuen Youtube-Video zeigt Julienco sich mit einem neuen Accessoire: An seinem Hals hat er den Namen seines Sohnes Lio in Großbuchstaben tätowiert – zumindest sieht es so aus. Wie die Follower bald erfahren, ist das Tattoo nur ein Fake und als Prank für seine Ehefrau Bibis Beauty Palace gedacht. Die beiden Blogger lieben es, sich gegenseitig Streiche zu spielen. Auch alle ihre Follower hat das Paar verarscht, indem sie verheimlicht haben, dass Bibis Beauty Palace wieder schwanger ist. Doch wird Lios Mama auf das Tattoo reinfallen?

Bibis Beauty Palace: So reagiert sie auf Juliencos Tattoo

Im Video zeigt Julienco, wie er das Fake-Tattoo mithilfe eines Kumpels an seinem Hals platziert. "Seit zwei, drei Monaten trage ich in meinem Rucksack so Aufklebe-Tattoos mit mir rum und dachte mir, irgendwann mal pranke ich die Bibi", kündigt er seinen Streich an. Dann kommt die große Enthüllung – doch der Prank ist ein Fail. Bibis Beauty Palace nimmt das Tattoo genau unter die Lupe und lacht dann: "Du laberst so einen Scheiß. Du würdest dir niemals im Leben ein Tattoo auf den Hals stechen lassen. Du bist so ein schlechter Lügner." Erwischt! Immerhin hat Julienco seine Bibis Beauty Palace diesmal nicht verletzt, wie das letzte Mal, als sein Prank schiefging. Diesmal konnten beide darüber lachen und Baby Lio freut sich sicher auch über den (temporären) Liebesbeweis. 😊

