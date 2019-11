Bibis Beauty Palace bekommt ein zweites Baby

Oh wow! Damit hat echt niemand gerechnet. Vor Kurzem entschieden sich Bibis Beauty Palace und Julienco erst dazu, ihr einjähriges Baby Lio öffentlich zu zeigen. Nun gab's schon die nächsten hammer News: Die Youtuberin ist zum zweiten Mal schwanger.👶🏼 Das verkündete das Ehepaar gestern mit einem mega süßen Instagram-Pic, der Caption "Wir haben eine wundervolle Neuigkeit: Ich bin wieder schwanger und wir erwarten unser 2. Kind 🤰🏼Wir sind einfach nur happy & freuen uns riesig, unser Glück endlich mit euch teilen zu können & euch ab jetzt auf dieser spannenden Reise teilhaben zu lassen" und zwei Videos, in denen sie schon ein bisschen was über Baby Nummer 2 verrieten. Natürlich sind Geschlecht, Name und Co. noch unbekannt. Aber Bibis Beauty Palace erklärte, dass sie bereits im 6. Monat ist und dass sie somit seit einem halben Jahr ein krasses Geheimnis vor vielen Freunden und ihren Fans hatte. Im Nachhinein wird jetzt erst klar, was sie dafür alles tun musste.🤫

Heftiges Versteckspiel um Bibis Beauty Palace' Schwangerschaft

In ihren YouTube-Videos gestand die schwangere Bibis Beauty Palace, dass sie so froh ist nun keine weiten Pullis mehr tragen zu müssen. Denn natürlich konnte man ihren Bauch schon seit einiger Zeit sehen und den musste sie deshalb unter anderem unter Juliencos Hoodies verstecken. Auch auf ihren Insta-Pics und in den Stories zeigte sich die Influencerin nur noch aus der Ferne, oberhalb des Bauches oder verdeckte ihn mit einem Gegenstand. Enge Kleider oder Bikini-Bilder waren da Fehlanzeige. Viel heftiger war aber ein anderer Move, mit dem sie uns alle in die Irre führte. Bei einem Instagram-Foto wurde Bibis Beauty Palace schnell entlarvt, dass sie die Wolken ins Bild geschummelt hat. Noch interessanter ist allerdings ein anderes Detail: Ein Glas und eine Champagner-Flasche, die vor ihr stehen. Dadurch dachten natürlich alle, dass sie Alkohol getrunken hat und hätten niemals an eine Schwangerschaft gedacht. Ziemlich Clever!😅 Trotzdem freuen wir uns total, dass wir jetzt an allem teilhaben dürfen und wünschen der Family alles Gute!🍀

