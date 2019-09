Heftiger Schock für Bibis Beauty Palace

Bibis Beauty Palace: "Geschockt und traurig" 😭

Bibi und Julian von Bibis Beauty Palace sind gerade in Paris. Dort verbachten sie letzte Woche ihren allerersten Hochzeitstag – so romantisch! 😻 Bald geht es für die beiden schon wieder heim, aber bevor sie zurück in ihre Heimat Köln reisen, musste Bibi noch etwas Dramatisches passieren … In ihrer Instagram-Story erklärt sie, weshalb sie so einen Schock erleiden musste: "Ich hab gerade mein Handy im Uber vergessen", erzählt Bibi – für den Webstar ein absoluter Weltuntergang! Sie erklärt: "… es wären einfach alle Erinnerungen weg gewesen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geschockt und traurig ich gerade war." Oh, oh 😳 Das klingt nicht gut. "Jetzt brauch ich erst mal Ruhe", weiß Bibi …

Bibis Beauty Palace: Handy verloren

Als Bibis Beauty Palace mit ihrem Mann Julienco und dem gemeinsamen Baby Lio gerade von ihrem Sonntags-Spaziergang am Eiffelturm in Paris zurück ins Hotel fahren will, passiert es: Sie bestellt ein "Uber" (Fahrdienst-App, ähnlich wie Taxi) und verliert dort ihr Handy! In Bibis Instagram-Story bekommen wir eine genaue Beschreibung ihrer Panik-Attacke: "Ich hab grade wirklich so einen Schock-Moment gehabt!", berichtet Bianca. "Ich habe in dem Uber-Auto mein Handy verloren! Und ich hab das gemerkt, als ich oben auf dem Hotelzimmer angekommen bin. Mir ist mein Herz so krass in die Hose gerutscht!" In Bibis Leben scheint aber wirklich ein Schock-Moment den nächsten zu jagen! Die YouTuberin wird wirklich von Schock-Situationen verfolgt.

Bibi: Erinnerungen mit Lio beinahe weg

Bibi betont nochmal, wie schlimm das Szenario für sie war: "Ich hatte grad wirklich so einen krassen Schockmoment" – und verrät auch genau, wieso! "Nicht wegen dem Handy", fährt sie fort, "sondern einfach, weil da so viele wichtige Erinnerungen auch vom Lio drauf sind! Ich hab irgendwie seit ein paar Wochen die Fotos und Videos von ich nicht mehr abgespeichert. Und ich bin grad wirklich wie eine Gestörte runter gerannt und hab draußen die Straße abgesucht und dachte mir 'Fuck, ich kriegs nie mehr wieder!'" Doch DANN wurde die Situation nochmal gerettet – und Bibi bekam ihr wertvolles Smartphone doch wieder!

Bibis Beauty Palace: Rettung in der Not

Bibis Beauty Palace beschreibt, was passiert ist: "Dann kam mir einfach jemand von der Rezeption entgegen und meinte: 'Ich habs! Ich weiß, du suchst dein Handy!' – so lieb!" Die "Bilou"-Gründerin scheint sichtlich erleichtert zu sein: "Die Uber-Fahrerin ist einfach zwei Minuten später zurück gekommen und hat's abgegeben. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich drüber freue, weil das leider in der heutigen Gesellschaft oft nicht mehr selbstverständlich ist." Bibi ist so glücklich, wieder mit ihrem Handy vereint zu sein, dass sie sich herzlich bei der Fahrerin bedankt. Sie sagt: "Oh mein Gott, liebe Uber-Fahrerin: Falls du das siehst, ich weiß du sprichst kein Deutsch, aber du hast mir echt meinen Tag gerettet!" Na da sind wir auch erleichtert, dass die ganze Sache für Bibi noch gut ausgegangen ist. Was hätten wir nur ohne Bibis lustige Instagram-Storys getan? 🙈

