Bibis Beauty Palace: Schock-Erlebnis mitten in der Nacht!

Bibis Beauty Palace hat in ihrer Insta-Story von ihrem Schock-Erlebnis mitten in der Nacht berichtet!

Bibis Beauty Palace: Großer Schreck

Bibis Beauty Palace muss sich von diesem Schock erstmal erholen … Erst kürzlich hatte sie ein echt beschissenes Erlebnis. In ihrer Insta-Story berichtet die Blondine jetzt sichtlich mitgenommen: „Ich bin heute Nacht von einem mega lauten Knall wach geworden! Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich erschreckt habe! Das hat mich echt so aus meinem Tiefschlaf gerissen.“ Das klingt ja echt heftig … Was der 26-Jährigen wohl letzte Nacht passiert ist?

Bibi & Julian: Knapp davongekommen

Bibi dreht in dem Video schließlich die Kamera und zeigt uns ihrs und Julians Bett. „Guckt mal, es ist einfach unsere komplette Lichtleiste aus unserem Bettrahmen geflogen!“ Und tatsächlich liegt eine riesige weiße Leiste am Kopfende des Ehebetts, die nur von einer Lampe gehalten wird. Erfahre hier, warum Baby Lio übrigens nicht mehr im Bett schlafen darf. Die YouTuberin ergänzt: „Wir haben so Glück, dass die Lampe die einfach aufgefangen hat, sonst wäre die voll auf unsere Köpfe geflogen!“ Autsch – das hätte mit Sicherheit weh getan … Zum Glück ist aber nichts weiter passiert. Bibi und Julian sind nochmal mit einem Schrecken davongekommen!

