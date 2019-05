Bibis Beauty Palace & Dagi Bee: Was soll dieser unverschämte Kommentar?

Oh no, haben Bibis Beauty Palace und Dagi Bee etwa Streit? Bibi hat unter ein Instagram-Foto von Dagi Bee etwas echt Gemeines kommentiert...

Bibis Beauty Palace & Dagi Bee: Haben sie Streit?

Den beiden YouTuberinnen Bibis Beauty Palace (26) und Dagi Bee (24) wird schon lange ein Streit nachgesagt. Früher sah man die Blondinnen häufig noch zusammen in YouTube-Videos, doch inzwischen haben die beiden nicht mehr viel Kontakt.Erfahre hier, welche Stars ebenfalls keine BFFs mehr sind.

Fieser Kommentar: Bibis Beauty Palace kommentiert Foto von Dagi Bee

Ein neuer Kommentar von Bibi lässt jetzt aber vermuten, dass der Streit zwischen den Beauty-YouTuberinnen neu entflammt ist! Unter einem aktuellen Foto von Dagi, auf dem die 24-Jährige ein hübsches Glitzer-Kleid trägt, schrieb die 26-jährige Mama von Baby Lio: „Würde mir besser stehen.“ What??

YouTube-Prank: Julian kommentiert in Bibis Namen auf Instagram

Viele Fans sind empört und kommentieren: „Komm Bianca, wir beide wissen, dass du nur eifersüchtig bist“ oder „Na los, dann zieh es an und beweise es.“ Dagi selbst scheint aber gar nicht sauer zu sein, denn sie antwortet nur: „Stimm ich dir zu.“ Okay, jetzt sind alle mega verwirrt! Ein paar Fans haben es zum Glück durchschaut: Der Grund für Bibis unverschämten Kommentar ist natürlich ein YouTube-Prank von ihrem Freund Julian. Julian durfte 10 Minuten lang, alles mit Bibis Instagram Account anstellen, was ihm in den Sinn kam. Dazu gehören vor allem nicht-ernst gemeinte Kommentare… ;)

Dagi Bee drehte das gleiche YouTube-Video

„Sie hat selbst erst so ein Video gedreht, sie muss es verstehen“, meint Julian und spielt auf das Video von Dagi an, in dem ihre kleine Sis Leni ebenfalls peinliche Kommentare unter Instagram-Pics von Dagis Abonnenten schreibt. Dagi wurde übrigens von Julienco selbst inspiriert, wie die 24-Jährige in ihrem Video verraten hat. Sie fand Julians Video „Instagram Hate Kommentare schreiben“ auf seinem Kanal so cool, dass sie es kurzerhand nachmachte! Von Streit ist also keine Rede! :)

Hier kannst du das Video von Bibi & Julian selbst ansehen:

