Prank geht schief: Julienco verletzt Bibis Beauty Palace

Bibi & Julian in Kroatien

Was für ein aufregender Urlaub! Bibi und Julian sind gerade mit der Family in Kroatien und verbringen da eine entspannte Auszeit mitsamt riesiger Villa und Pool. Doch langweilig geht es bei dem Paar natürlich auch in den Ferien nicht zu … Erst gab es bei Bibi einen Hai-Alarm der etwas anderen Art und dann zeigte die 26-Jährige ihren Followern auch noch ihr krasses, verstecktes Talent!

Julienco prankt Bibi

Kurz vor dem Urlaub war Julienco bereits sauer auf Bibi, weil sie seinen Gecko freiließ! Der war ihr nämlich entwischt, als sie beim Putzen das Terrarium offenließ. Dafür wollte sich der 26-Jährige jetzt vermutlich rächen und prankte seine Liebste, doch ging dabei wohl etwas zu weit … Auf Insta postete Bibi jetzt ein Foto davon, wie Julian sie in den Pool schmeißt und die zierliche Blondine nur so durch die Luft fliegt! Ihr Kommentar dazu: „Mensch hab ich einen netten Mann geheiratet. Hab dabei übrigens den krassesten Rückenplatscher hingelegt, mein Rücken ist immer noch rot.“ Autsch – das klingt schmerzhaft! Hoffentlich ist Bianca ihrem Mann nicht allzu lange böse wegen dieser Aktion.

