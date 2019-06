Julienco sauer: Bibi lässt Gecko frei

Bibi und Julian haben Spaß

Julienco hat mal wieder einige Videos in seine Insta-Story gepostet, darauf kann man sehen: er und Bibi haben eine Menge Spaß! Das Paar hat sich einen riesigen Plastikball in den Garten gestellt und was macht man da? Man probiert ihn natürlich aus! Aber nicht etwa beim rumrollen, nein das wäre ja langweilig … Stattdessen legt sich Bianca auf der einen Seite in den Ball und Julian springt auf der anderen Seite drauf. Das Ergebnis: die 26-Jährige fliegt durch den Garten! Die beiden machen aber auch immer Sachen …

Bibi lässt Julians Gecko frei!

Doch dann hört der Spaß auf, Julian berichtet nämlich in seiner Insta-Story auch von einem nicht so coolen Ereignis … Der 26-Jährige erklärt: „Es ist schon was richtig Beschissenes passiert und zwar hat die Bibi gestern Abend die Geckos gefüttert und hat denen neues Wasser reingeschüttet und dabei hat sie das Terrarium offenstehen lassen und ein Gecko ist abgehauen.“ Oh nein, was ein Mist! Bibis Beauty Palace hatte schon letztens ein Schock-Erlebnis in der Nacht und dann ließ Julienco sie auch noch fallen! Der war wegen des Geckos bestimmt ein bisschen sauer, aber er gibt auch Entwarnung, das Tier saß nämlich die ganze Zeit hinterm Terrarium: „Den haben wir jetzt eine halbe Stunde lang gesucht und gefunden. Gott sei Dank ist nochmal alles gut gegangen“, meint der YouTuber. Oh ja, ein Glück …

