Bibi vs. Julian: Wer ist peinlicher?

Das Traumpaar Bibi und Julian hat mal wieder zwei gemeinsame Videos hochgeladen und wir verraten schon mal so viel: Es ist ziemlich peinlich!

BibisBeautyPalace vs. Julienco

Bibi und Julian hatten mal wieder eine super Idee für ein lustiges Video und haben sich gedacht: Gucken wir uns doch einfach mal zusammen mit unseren Zuschauern private Bilder aus dem Handy des jeweils anderen an! Gesagt, getan. Dabei kamen natürlich super witzige und peinliche Bilder zum Vorschein! Aber seht selbst …

Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am Mär 24, 2018 um 3:23 PDT

Bibis peinlichste Fotos!

Als erstes ist Julian dran und der findet bei Bibi ein Foto von: Butter. Julian ist genauso verwirrt wie ihr wahrscheinlich gerade und fragt nach: „Wieso hat du Butter..?“ Bibi fällt ihm ins Wort und erklärt: „Mein ganzes Handy ist voll mit unnötigen Fotos und Screenshots, weil ich immer zu faul bin mir Notizen zu machen. Die Butter hab ich einfach sehr lecker gefunden und wollte wissen, ob man die irgendwo kaufen kann.“ Ahja, gar nicht komisch Bibi …

Bibi und die Butter

Dann wird Julian erneut in Biancas ursprünglich gelöschten Fotos fündig. „Bah das ist voll ekelhaft!“ schreit Bibi sofort los. Julian lacht nur und sagt: „Boah das sieht aus als wärst du die eingebildetste Person der Welt!“ Dann tut er, als wäre er Bibi auf dem Foto und ruft mit verzogenem Gesicht und hoher Stimme: „Ich habe mir gerade eine Fruchtplatte geholt. Nein, ihr dürft nichts von meinen Früchten!“

Queen Bianca die Erste

Julians peinlichste Fotos!

Bei der Suche in Julians Handy findet Bibi schon ziemlich zu Anfang ein sehr skurriles Foto von … einer Toilette! Warum Julienco das in seinem Handy hat? Der YouTuber erklärt sichtlich peinlich berührt: „Das war unsere Toilette in dem Zimmer in Las Vegas und die hatte eine super angenehme Klobrillen-Wärmefunktion! Ich wollte die später mal googeln, wenn wir umziehen hätte ich auch gerne so eine Klobrille. Ganz ehrlich man hat sich morgens auf dieses Klo gesetzt und es war einfach so schön warm, man konnte direkt besser pinkeln!“ OK … alles klar Julian, jetzt wissen wir Bescheid, was du dir wohl als nächstes gönnen wirst.

Julians Toiletten-Pic

Dieses Foto von Julian sieht aber auch extrem witzig aus! Bibi lacht sich beim Anblick kaputt und trifft es dann ganz gut auf den Punkt: „Das sieht aus wie so ein kleines Hühnchen, was die ersten Flugversuche macht und jetzt gleich so richtig hinfällt!“ Julian ergänzt: „Ich seh aus wie so ein Waschlappen, der durch die Gegend geworfen wird.“ Wo er Recht hat, hat er Recht …

Julienco the Chicken

Jetzt seid ihr gefragt!