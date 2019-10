Bibis Beauty Palace's Baby ist schon richtig groß geworden

Nach einem Jahr Versteckspiel und dem Versuch ihren kleinen Sohn vor der Öffentlichkeit zu schützen, haben sich Bibis Beauty Palace und Julienco vor kurzem dazu entschieden, Baby Lio doch allen zu zeigen. Weshalb sie diesen Schritt gegangen sind, haben sie auch schon genau in einem Video erklärt. Und wir alle freuen uns natürlich mega, ab sofort immer Bilder und Videos vom süßen Sohn der Web-Stars zu sehen. Vor allem wird jetzt so richtig deutlich, was Lio schon alles kann. Von seinen ersten Worten bis hin zu den ersten Schritte, die er allein auf Papa Julian zugeht, konnten wir auf Instagram und YouTube schon richtig viel miterleben. In der gestrigen Story von Bibis Beauty Palace klingt es aber ganz so, als wäre der Kleine gerade vor allem auf sie fixiert.😍

Für Lio ist Mama Bibis Beauty Palace die Größte

Eigentlich darf Baby Lio nicht mehr im Bett von Bibis Beauty Palace und Julienco schlafen, für eine morgentliche Kuschelrunde geht das aber natürlich total klar. Davon postete die junge Mami auch ein super cutes Pic und verriet in ihrer Insta-Story: "Übrigens, das Bild, das ich heute Mittag auf Instagram hochgeladen habe, ist nicht gestellt. Sondern das hat der Julian heute morgen heimlich von Lio und mir gemacht. Ich hatte den rübergeholt und wir haben noch was gekuschelt und dann sind wir nochmal kurz eingeschlafen und der hat mich so dolle umarmt und sich so sehr an mich gkuschelt. Das ist einfach so süß das macht er im Moment richtig oft." Aaaaaw! So schön zu sehen, wie eng die Bindung zwischen Bibis Beauty Palace und ihrem Sohn ist, der scheinbar gerade eine echte Mama-Phase hat. Papa Julienco muss sich da aber defintiv keine Sorgen machen, denn er hat via Social Media bereits oft genug gezeigt, was für ein super Vater er für den Kleinen ist und wie sehr, der auch an ihm hängt. Happy Family!👪

