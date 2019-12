Bibis Beauty Palace macht Kids happy

Bibis Beauty Palace und Julienco sind für ihre verrückten Videos bekannt. Auf ihrem YouTube-Channel überzeugen sie ihre Abonnenten oftmals mit krassen Ideen. Immer wieder lässt Bibi dabei ordentlich Geld springen. Doch nicht für sich selbst, sondern für andere. Erst im Oktober überraschte Bibis Beauty Palace mit der süßesten Aktion ever ein Jugendzentrum. Damals kaufte sie ALLE Süßigkeiten in einem Kölner Kiosk leer! Lollis für 50 Euro, mehrere Pakete mit Schokoriegeln und mehr als 50 Packungen Kaugummi. Das Ergebnis: 699,67 Euro in Bar. Krass! Die gekauften Süßigkeiten spendete das YouTuber-Paar anschließend an eine Jugend-Einrichtung – mega! Daraus entstand also nicht nur ein richtig witziges Video, sondern überraschte auch noch benachteiligte Jugendliche! Mit ihrem neusten Video sorgt Bibi nun auch wieder mächtig für aufsehen. In einem Elektrofachgeschäft lassen es Bianca und Julian so richtig krachen. Anschließend sind sie um 20.000 Euro ärmer. 😱

Gewinne werden auf YouTube verlost

Mit ihrem neuen Video landete sie direkt in den YouTube Trends. Bibis Challenge dazu lautete: "Ich muss alles kaufen, was die Jungs tragen können". Gesagt, getan. Julian schnappte sich zwei Freunde und ging mit Bianca im Schlepptau in ein Elektrofachgeschäft. Dort angekommen schlugen sie ordentlich zu. Dabei landeten unter anderem iMacs, Nintendo Switch, Polaroid-Kameras, Flachbildfernseher und MacBooks in den Einkaufswagen. Insgesamt gab die YouTuberin so einfach mal 20.141,63 Euro aus. Wow! 😅 Über die geshoppten Dinge dürfen sich jetzt ihre Abonnenten freuen. Denn die YouTuberin wird im Laufe des Dezembers alle Dinge auf ihrem Channel verlosen. Zwei Kids durften sich dabei bereits kurz nach dem Kauf über ein Geschenk freuen. Die beiden erhielten von Bibi jeweils eine Nintendo Switch Lite. Die restlichen Sachen wird sie in acht Videos im Dezember verlosen. Es lohnt sich also in der nächsten Zeit, Bibis Beauty Palace auf YouTube zu folgen, um immer up to date zu sein. Auch Bibis Beauty Palace bekommt von verschiedenen Firmen oftmals etwas geschenkt. Dabei dürfen sich ihre Follower immer wieder auf ein Goodie freuen. Wir sind gespannt, was für eine crazy Action die YouTuberin für ihr nächstes Video plant.

