Vielen Großveranstaltungen droht die Absage

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt und immer mehr Länder sind vom Corona-Ausbruch betroffen. Aber wie kann man die schnelle Ausbreitung der Lungenkrankheit eindämmen oder stoppen? Bei Veranstaltungen mit großen Menschenmengen steigt das Infektionsrisiko, aus diesem Grund wurden schon einige Events, Konzerte und Messen gecancelt und jeden Tag kommen neue Absagen hinzu. Seit Ende Februar sind in der Schweiz alle Veranstaltungen ab 1.000 Teilnehmer verboten, wegen dieser Regelung wurde vor Kurzem auch ein Loredana-Konzert abgesagt. Auch Frankreich hat inzwischen solche Großveranstaltungen untersagt. Ob so ein generelles Verbot auch in Deutschland eingeführt wird, ist momentan noch nicht klar.

Corona-Gefahr: Diese Events wurden gecancelt

Tomorrowland 2020 Winter Edition: Vom 14. bis 21. März sollte die Winter Edition 2020 des beliebten Tomorrowland-Festivals in Alpe d’Huez in den französischen Alpen stattfinden. Aufgrund des Veranstaltungsverbotes der französischen Regierung wurde das Event gecancelt.

TwitchCon 2020: Die Streamer-Messe TwitchCon findet eigentlich jedes halbes Jahr statt, das Event im Mai in Amsterdam wurde abgesagt.

BTS-Konzerte: Der Auftakt der "Map of the Soul-Tour" fällt ins Wasser, BTS hat die vier Konzerte im April in Seoul gecancelt. Auch die K-Pop-Band SEVENTEEN sagte ihr Berlin-Konzert wegen dem Corona-Virus ab.

South by Southwest (SXSW) 2020: Das SXSW-Festival in Texas ist ein vielfältiges Events, an dem auch bekannte Unternehmen wie Facebook teilnehmen wollten. Die Angst vor der Corona-Ausbreitung führte auch in diesem Fall zur Absage!

Ultra Music Festival 2020: Headliner wie David Guetta oder Martin Garrix sollten auf dem Ultra Music Festival in Miami für ordentlich Stimmung sorgen. Daraus wird jetzt aber nichts, die Veranstalter haben das Event im März abgeblasen.

FIBO 2020: Die weltweit größte Fitnessmesse , die eigentlich am 02. April in Köln ihre Türen öffnen solllte, wurde auf die zweite Jahreshälfte 2020 verschoben.

Fußballspiele: Die Corona-Gefahr hat auch Auswirkungen auf Sport-Veranstaltungen. Diese Woche stehen die ersten Geisterspiele an. Am Mittwoch findet das Champions League Achtelfinalrückspiel zwischen Paris St. Germain und Borussia Dortmund ohne Zuschauer statt.

