„Riverdale“: Dreharbeiten wegen Corona gestoppt!

"Riverdale": Dreh-Stopp wegen Corona-Vorfall

Es gab einige Fehler in "Riverdale", die Fans an der vierten Staffel gestört haben. Trotzdem gibt es noch sehr viele Fragen, die in der Serie geklärt werden müssen! Aber wir haben schlechte Neuigkeiten: Es könnte nämlich sein, dass wir erstmal keine Antworten bekommen und noch warten müssen bevor wir herausfinden ob Betty und Archie in "Riverdale" wirklich ein Paar werden. Wegen eines Corona-Vorfalls wurden jetzt nämlich die Dreharbeiten der neuen Folgen der vierten Staffel gestoppt!

Corona: Dreharbeiten der neuen Folgen von "Riverdale" Staffel 4 verzögern sich

Der Coronavirus ist schuld daran, schon viele beliebte Events und Konzerte abgesagt wurden. Jetzt hat es auch schon die Produktion von geliebten Serien getroffen! Die Dreharbeiten der neuen Folgen von "Riverdale" mussten jetzt nämlich abgebrochen werden. "Wir haben herausgefunden, dass ein Team-Mitglied von Riverdale, was gerade in Vancouver gedreht wird, kürzlich in Kontakt mit einer Person war, die positiv auf COVID-19 getestet wurde", verrät ein Sprecher von Warner Bros. TV, "Die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen, deshalb wird die Produktion von Riverdale aus Vorsichtsmaßnahmen vorerst verschoben." Aktuell wurden die neuen Folgen für das Finale von Staffel 4 gedreht, die eigentlich ab Mai zu sehen sein sollten. Ob der Dreh-Stopp Auswirkungen auf das Release-Datum haben wird, ist bisher noch unklar.

