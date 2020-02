So habt ihr "Riverdale"-Star Cole Sprouse noch nie gesehen!

"Riverdale"-Star Cole Sprouse zeigt uns eine ganz neue Seite

Er ist immer für eine Überraschung offen! "Riverdale"-Star Cole Sprouse ist erst kürzlich unter die Sänger gegangen und schon zeigt er uns wieder eine neue Facette von sich. Normalerweise postet der "Riverdale"-Darsteller auf seinem Instagram-Account nur hochprofessionell fotografierte Bilder. Schließlich ist der Schauspieler leidenschaftlicher Fotograf und hat bereits mit Models wie Kendall Jenner für Hochglanz-Magazine zusammengearbeitet. Und auch im Kino haben wir "Riverdale"-Star Cole Sprouse schon bewundern können – "Drei Schritte zu Dir" war sogar sein erster eigener Kinofilm!

So habt ihr Cole Sprouse noch nie gesehen!

Ääääääh, Cole? Bist du's? In diesem Instagram-Bild ist der "Riverdale"-Star kaum wiederzuerkennen. Mit einer ziemlich dicken Schicht einer blauen Maske und einem flauschigen Haarband zum Schutz seiner Haare, posiert Cole Sprouse für ein witziges Selfie. In seiner Caption schreibt er: "Hey Leute, ich bin ein 14 Jahre alter Produzent aus Italien. Arbeite echt hart daran es alleine zu schaffen. Würde mir die Welt bedeuten, wenn ihr meinen Kommentar liken könntet, damit mehr Leute auf mich aufmerksam werden. Checkt meine Musik ab. Ich hoffe, es gefällt euch. Danke und Gott segne euch" – ähm, ok. Wir sind uns ziemlich sicher, dass Cole diese Caption ziemlich ironisch meint und damit auf all die Leute anspielt, die unter den Posts von anderen Stars, Werbung für ihre eigenen Projekte machen. Sein Zwillingsbruder kommentiert das Bild auch ganz zynisch mit den Worten: "Follow for follow?" Die Brüder machen sich ganz gerne mal über andere lustig. Das sieht man auch an Coles Zweit-Account auf Instagram @camera_duels, dort fotografiert er Passanten, die versuchen heimlich Bilder von ihm zu machen. Ziemlich witzig!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!