Cole Sprouse: Durchbruch als Disney-Star!

Die Schauspiel-Karriere der Zwillinge Sprouse startete sehr früh. Und ihr Durchbruch ließ auch nicht lange auf sich warten. Mit der Disney-Serie "Hotel Zack & Cody" machten sich Cole Sprouse und sein Bruder Dylan Sprouse, bereits mit 13 Jahren, einen Namen. Dylan zog sich später einige paar Jahre aus dem Filmgeschäft zurück. Mittlerweile ist Dylan Sprouse aber wieder aktiv als Schauspieler tätig und bald kann man ihn im zweiten Teil von "After Passion" sehen. Die Fan-Base der Boys wünscht sich aber sehnlichst, dass Dylan und Cole Sprouse bald wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Das Interesse ist von beiden auf jeden Fall da. Das bestätigte Dylan erst vor Kurzem in einem Interview, als er darauf angesprochen wurde. Die zwei Schauspieler warten gerade nur auf ein perfektes Filmangebot! 🎥

Cole Sprouses neue Rolle: Ein Sänger!

Dass Schauspieler auch an manchen Stellen singen müssen, wissen wir. Auch in der Erfolgsserie "Riverdale" gibt es einige Musical-Folgen, in welchen Cole Sprouse seine Gesangskünste bereits unter Beweis gestellt hat. Nun hat der Schauspieler ein neues Filmprojekt bekannt gegeben. Cole wird in "Undercover" einen Hochzeitsmusiker spielen! 💒 Die Produktionsfirma Lionsgate äußerte sich wie folgt zum neuen Projekt: "Undercover wird nicht nur lustig und charmant. Die eigenen Performances der Hauptdarsteller, von so vielen Klassikern, werden einen besonderen Film schaffen." Das hört sich ja schon einmal vielversprechend an! 😊

