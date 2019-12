Cole Sprouse: Sie ist keine Unbekannte für ihn!

Der Liebling aus der beliebten Netflix Serie "Riverdale" Cole Sprouse, wurde nun von einer Kollegin angemacht. Und das ziemlich direkt. Eine ganz bestimmte Schauspiel-Kollegin würde nämlich mit ihm ins Bett gehen … Aber wer ist die Kollegin und was steckt hinter den News? Es handelt sich Ashley Tisdale! Einige werden sie aus den "High School Musical"-Filmen kennen und nun ist Ashley Tisdale wieder zurück! Am 28. November ist, ebenfalls auch Netflix, eine neue Serie mit der hübschen Brünetten gestartet. Die Mini-Serie hat den Titel "Merry Happy Whatever" und dreht sich rund um Weihnachten 🎄 🎅🏼

Cole Sprouse und Ashley Tisdale: Kollegen beim Disney-Channel!

Im Rahmen der Promo für ihre neue Serie, hat Ashley Tisdale nämlich ein Interview gegeben. Zum Spaß spielten sie und der Moderator das bekannte Spiel "F*ck, Marry, Kill". Zur Auswahl standen Ashley folgende Boys: Zac Efron, Cole Sprouse und Dylan Sprouse. Bewusst hat der Moderator nur Männer genommen, die Ashley natürlich gut kennt. Damit es so richtig schwierig für die 34-Jährige wird. Als sie sich entscheiden musste, mit wem sie ins Bett steigen würde, entschied sie sich für den "Riverdale"-Star Cole Sprouse. Ist aber auch keine leichte Entscheidung 😁 Was hättest du gemacht? 🤔

