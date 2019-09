Lili Reinhart und Boyfriend Cole Sprouse: Gruselige Zukunftsplanung

Lili Reinhart nennt Cole Sprouse "Boyfriend"

Sind die "Riverdale"-Stars Lili Reinhart und Cole Sprouse getrennt, oder doch nicht? Seit Monaten geht es hin und her und die Gerüchteküche brodelt mit jedem neuen Hinweis, Foto oder Post, das/der auf eine Trennung oder Reunion hinweisen könnte noch mehr auf. Was genau zwischen den zwei Darstellern läuft oder auch nicht oder wieder, das wissen sie nur selbst. Jetzt sprach die 22-Jährige im Interview mit Coveteur aber mal ungewohnt offen über ihre Liebe zu Cole Sprouse und bezeichnete ihn ganz eindeutig und unmissverständlich als "my boyfriend Cole" (mein Freund Cole). Klingt also ganz und gar nicht nach Trennung. Und in naher Zukunft steht auch schon ein gruseliger Couple-Auftritt für die beiden an, wie sie weiter verriet.

Das planen Lili Reinhart und Cole Sprouse für Halloween

Im Gespräch wurde Lili Reinhart nämlich auch noch danach gefragt, ob sie schon wüsste, als was sie sich zu Halloween verkleidet. Schließlich sind es nicht mal mehr zwei Monate bis dahin und ein gutes Kostüm braucht schon einiges an Vorbereitungszeit. So ganz klar beantworten wollte die "Riverdale"-Schauspielerin es nicht, aber sie hat schon einige Hinweise gegeben, als sie meinte: "Ich denke, ich probier's mal mit einer TV-Figur an Halloween. Es wird ein Kostüm mit meinem Freund Cole. Ich will die Überraschung nicht verderben, aber es handelt sich um ein Duo aus dem Fernsehen". Wie süß, ein Couple-Kostüm!😍 Alle Lili Reinhart und Cole Sprouse-Fans können sich zu Halloween aber nicht nur darauf freuen, sondern sicher auch, wie schon die letzten Jahre, auf eine düstere Folge von "Riverdale" Staffel 4 zum 31. Oktober!☠️

