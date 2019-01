Lili Reinhart ist stinksauer auf ihre “Riverdale”-Kollegen

Lili Reinhart: Unerwartete Entdeckung am „Riverdale“-Set

Während Madelaine Petsch („Cheryl Blossom“) gestern noch eine zuckersüße Insta-Story vom „Riverdale“-Set postete, in der sie auf Lili Reinharts Schoß sitzt und ihre blonde Kollegin als „süße kleine Prinzessin“ bezeichnet, ist in Lilis Story nicht unbedingt Friede, Freude, Eierkuchen angesagt. Sie musste sich ziemlich aufregen! Denn die 22-Jährige entdeckte am Set der Netflix-Serie etwas, das sie offenbar echt sauer machte: Seetang! Ja, richtig gelesen. Allem Anschein nach hatten ein paar andere „Riverdale“-Stars diesen Seetang einfach achtlos liegen gelassen, anstatt ihn mitzunehmen oder zu entsorgen. Unfassbar!

Lili Reinhart wütend über Seetang-Fund

Über diese Hinterlassenschaft zeigte sich die Amerikanerin aber alles andere als erfreut: „Meine Kollegen lassen ihren Seetang einfach herumliegen wie ein paar faule Chaoten #smfh“, schrieb Lili Reinhart in ihre Insta-Story, während sie die zwei Packungen Seetang in der Hand hielt. (Zur Info: #smfh steht für „shaking my fucking head“ - das heißt also, dass Lili über ihre Entdeckung nur den Kopf schütteln konnte.) Die Blondine nahm die beiden Päckchen und schleuderte sie volle Wucht auf den Tisch. OMG, ganz schön aggro, unsere sonst so süße Lili! Aber keine Angst, ernst gemeint hat die Schauspielerin das Ganze mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Denn die 22-Jährige ist bekannt für ihren Hang zur Ironie. Lili fand es wohl einfach nur so absurd, diesen Seetang vorgefunden zu haben, dass sie sich einen Spaß daraus machte. Woher dieser ungewöhnliche Fund kam, wurde bislang nicht aufgeklärt. Aber vielleicht hatten ein paar „Riverdale“-Stars sich ja kurz zuvor eine Portion Sushi gegönnt.

