"Riverdale": Alle Infos zu Staffel 4

Drehstart für "Riverdale" Staffel 4

Und es geht los: Gestern sind die Dreharbeiten für die vierte Staffel von "Riverdale" gestartet! Ab jetzt werden wir sicher wieder mitbekommen, wie es hinter den Kulissen bei Camila Mendes, KJ Apa, Cole Sprouse, Lili Reinhart und Madelaine Petsch abgeht. Das erste Bild kommt von der "Cheryl Blossom"-Darstellerin selbst, sie schrieb zu ihrem ersten Post: "Zurück zu eurem regulären Programm" und damit hat sie voll recht. Kaum eine Serie ist so gut getaktet wie "Riverdale". Mit nur wenig Pausen können wir uns von Oktober bis Mai auf neue Folgen freuen. Und das Bild verrät auch schon einiges über die vierte Staffel. Wie es aussieht, dürfen wir uns nämlich auf viele weitere Szenen mit unserem Lieblingspaar #Choni (Cheryl + Toni) freuen!

"Riverdale" Staffel 4: Erste Hinweise von Casey Cott

"Riverdale"-Darsteller Casey Cott (Kevin Keller) hat in einem Interview bereits erste Geheimnisse zur vierten Staffel ausgeplaudert. Wenn ihr wissen wollt, wie es für ihn und vor allem Ashleigh Murray (Josie) mit dem "Katy Keene" Spinn-Off weitergeht, dann solltet ihr hier nachlesen, wie es in der vierten Staffel von "Riverdale" weitergeht. Auf der Comic Con in München hat der Schauspieler sogar verraten, dass Staffel 4 ganz anders werden soll, als seine Vorgänger. In einem Meet & Greet verriet Casey Cott, dass die vierte Staffel wieder mehr Ähnlichkeit zur ersten Staffel haben soll. Viele Fans haben gerade in der dritten Staffel kritisiert, dass die Netflix-Serie ein bisschen zu verrückt geworden sei. Das soll sich wieder ändern und "Riverdale" zu seinen Wurzeln zurückkehren. Wir sind also sehr gespannt, wie die Story weitergehen wird!

Starttermin für die vierte Staffel von "Riverdale" steht fest!

AAAAH, markiert euch den 5. Oktober ganz fett im Kalender! Denn wie es aussieht, wird dort die vierte Staffel von "Riverdale" in Deutschland auf Netflix starten. In dieser Staffel wird es eine ganz besondere Folge geben: Eine ganze Episode in Gedenken an den verstorbenen "Riverdale"-Star Luke Perry (spielt Archie Andrews Vater Fred).

