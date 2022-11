2017 kurbelte das Paar die Gerüchteküche vor allem durch einige Bilder an, die sie unter einem Heißluftballon machten. Hottie Cole hat jetzt endlich verraten, was es damit auf sich hatte! Er erklärte: „Ich mag Roadtrip-Dates wirklich. Ich habe meine Freundin zu einem Date mitgenommen, wo wir tief nach Kanada an diesen Ort gefahren sind und ich überraschte sie mit einem großen Heißluftballon-Abenteuer, was ziemlich viel Spaß gemacht hat. Ich reise sehr gerne. Ich mag Roadtrips. Diese großartigen Erlebnisse bringen immer die besten Erinnerungen und die größte Romantik hervor.“ Oh mein Gott, wie cute! Cole weiß echt, wie man seine Freundin richtig verwöhnt…