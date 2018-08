Cole Sprouse & Lili Reinhart: Süßer Liebesbeweis auf Instagram

Darauf haben die Fans der Netflix-Serie „Riverdale“ lange gewartet: Lili Reinhart hat ihrem Freund Cole Sprouse zum ersten Mal öffentlich ihre Liebe gestanden.

Lili Reinhart: Süßer Geburtstags-Post für Cole Sprouse

Eingefleischte „Riverdale“-Fans wissen natürlich schon lange, dass die beiden Hauptdarsteller Cole Sprouse („Jughead Jones“) und Lili Reinhart („Betty Cooper“) nicht nur in der Serie, sondern auch im echten Leben ein Paar sind. Bisher hielten sich die beiden in der Öffentlichkeit sehr zurück, was ihre Beziehung angeht – sie betonten immer wieder, dass sie ihre Liebe so privat wie möglich halten wollen. Doch jetzt machte Lili eine Ausnahme – denn Cole hatte am 4. August Geburtstag und wurde 26 Jahre alt! Zu diesem besonderen Anlass ließ es sich die Blondine nicht nehmen, ihrem Liebsten in aller Öffentlichkeit zu gratulieren – und ihm eine mega süße Liebeserklärung zu machen.

„Ich bin so dankbar, dass unsere Wege sich gekreuzt haben und wir dieses Abenteuer jetzt gemeinsam erleben“, schrieb die 21-Jährige zu einem Foto von Cole auf Instagram. Darunter die Worte „Happy Birthday, mein Schatz.“ Da dürften nicht nur die Herzen von mehr als vier Millionen Fans nur so geschmolzen sein (so viele haben das Foto nämlich bislang geliked), sondern auch das von Cole Sprouse.

Lili Reinhart verarscht Cole Sprouse

Doch allzu viel Romantik scheint nicht so Lili Reinharts Ding zu sein – und die Schauspielerin ist auch dafür bekannt, dass sie ihre Freunde und ihren Boyfriend gerne mal verarscht. Deshalb konnte die 21-Jährige es auch diesmal nicht sein lassen und schob auf Twitter einen ziemlich witzigen Tweet hinterher. Auf dem Foto ist auf der einen Seite die britische Herzogin und frühere Schauspielerin Meghan Markle („Suits“) zu sehen, die am selben Tag wie Cole Sprouse Geburtstag hatte und 37 Jahre alt wurde. Auf der anderen Hälfte des Bildes ist Cole zu sehen. Dazu schrieb Lili: „Happy Birthday an die Prinzessin, und auch an Meghan Markle.“

Happy birthday to the princess, and also to Meghan Markle. pic.twitter.com/I5XmErut9b — Lili Reinhart (@lilireinhart) 4. August 2018

Ob Cole Sprouse diesen Geburtstagsgruß seiner Freundin genauso süß fand wie den auf Instagram, wissen wir nicht. Doch bestimmt konnte der 26-Jährige genauso über den funny Tweet lachen wie wir.

