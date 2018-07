Cole Sprouse setzt Lili Reinhart vor die Tür!

Lili Reinhart ist ihrem Freund Cole Sprouse ziemlich auf die Nerven gegangen und deshalb hat der "Riverdale"-Star seine Freundin kurzerhand vor die Tür gesetzt …

Lili Reinharts Insta-Story

Freitagabend war ja, wie viele bestimmt mitbekommen haben, die große Mondfinsternis. Zu diesem Anlass hatten sich Cole Sprouse und Lili Reinhart wohl gedacht: Machen wir doch eine Date-Night draus – oder zumindest so etwas in der Art ... Während Cole nämlich nur in Ruhe Video-Spiele spielen wollte, machte sich seine Freundin Lili einen riesigen Spaß daraus, ihren Boyfriend zu nerven. In ihrer Insta-Story postete die 21-Jährige ein witziges Pic nach dem anderen! Dazu schrieb sie Sachen wie: „Wenn die Welt heute wirklich untergeht, dann bin ich froh, meinen besten Freund dabei zu haben!!“ oder „Versuchen ein paar tolle Gespräche reinzuquetschen in unserer letzten Nacht auf der Erde – habe ich recht Cole??? #bffs“. Cole schien das gar nicht so witzig zu finden und sieht auf den Bildern mehr genervt als alles andere aus.

Lili erlaubt sich einen Spaß nach dem anderen Instagram/lilireinhart

Cole Sprouse schmeißt Lili raus!

Lilis Insta-Story ging aber noch geiler weiter … Im nächsten Post schrieb sie: „Habe ihn gerade nach all den Dingen gefragt, die er an mir liebt. Er ist seit 30 Minuten leise. Awww er denkt wohl sehr stark nach.“ Cole hatte wohl irgendwann genug von Lilis Scherzen und versuchte zu kontern, denn auf dem nächsten Bild schrieb die 21-Jährige: „Er hat gesagt, wenn heute Nacht die „Purge“ wäre, wäre ich die erste auf seiner Liste. Awww er stellt mich immer an erster Stelle.“ Dazu grinste Lili nur frech in die Kamera, während Cole genervt auf sein Handy guckt. So geht es auf den nächsten Posts weiter, bis Lili zu dem letzten Bild schreibt: „Er hat mich aus seinem Trailer geworfen. Wahrscheinlich, weil er nicht will, dass ich sehe wie er weint, weil die Welt untergeht und er mich so sehr vermissen wird.“ Da hat es die 21-Jährige wohl etwas zu weit getrieben! Aber Cole war seinem Schatz mit Sicherheit nicht lange böse, denn sein wir mal ehrlich: Lilis Insta-Story war wirklich extrem lustig!

Schließlich schmeißt Cole sie raus Instagram/lilireinhart

