„High School Musical“-Star Ashley Tisdale ist zurück!

High School Musical-Star Ashley Tisdale veröffentlicht ein neues Album!

Ashley Tisdale: Neues Album nach Musik-Pause

Fast zehn Jahre ist es her, dass die Ashley Tisdale (33) ihr letztes Album aufnahm. Endlich soll es nun neue Musik von ihr geben! Das Album „ Symptoms “ soll Ende 2018 erscheinen. Die Schauspielerin aus New Jersey wurde durch ihre Rolle als Schul-Zicke Sharpay Evans 2006 in der Disney-Reihe „High School Musical“ weltberühmt. Auch in Serien wie “Malcolm Mittendrin” und “Hotel Zack und Cody” hatte die US-Amerikanerin Gastrollen. Nachdem ihre ersten beiden Alben „Headstrong“ (kam 2007 raus) und „Guilty Pleasure“ (wurde 2009 veröffentlicht) ein voller Erfolg waren, gönnte sich die Musical-Darstellerin erst mal eine Pause. Allerdings arbeitete sie über die Jahre trotzdem hart an ihrer Musik. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Chistopher French (36), den sie vor vier Jahren heiratete und der ebenfalls Musiker ist, nahm sie in letzter Zeit immer wieder „Music Sessions“ für ihren YouTube-Kanal auf und schrieb Songs mit Ex-Co-Star Lucas Grabeel, Schauspiel-Kollegin Debby Ryan und mit ihrer BFF Vanessa Hudgens.

Neue Musik von Ashley Tisdale: Das ist ihr neues Album

Das neue Album „Symptoms“ kommt schon in wenigen Monaten auf den Markt. Ashley Tisdale unterschrieb vor Kurzem erst einen Plattenvertrag beim Musiklabel Big Noise, bei dem auch „Symptoms“ erscheinen wird. Der ehemalige Disney-Star verrät: "Ich bin schon so aufgeregt wegen des neuen Albums. Ich war in den letzten vier Jahren immer mal wieder im Studio!“ – da sind wir ja mal gespannt! Das Album dürfte ganz anders werden, als wir es von Ash gewohnt sind. Denn an den neuen Tracks arbeitete sie mit dem John Feldman, Frontmann der Punk-Band „Goldfinger“ – cool! „Durch die Zusammenarbeit mit John Feldman konnte ich das wohl authentischste Album machen. Ich habe bei jedem Lied auf der Platte mitgeschrieben und es ist sehr persönlich für mich. Ich freue mich so darauf, es mit allen zu teilen!", heißt es in einer Pressemitteilung. Auf Instagram postete sie außerdem einen Screenshot von einem Artikel über ihr neues Album:

