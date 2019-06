"Drei Schritte zu dir": Welche Rolle würdest du im neuen Kinofilm von Cole Sprouse spielen?

"Drei Schritte zu dir": Der Kinofilm mit Cole Sprouse

"Five Feet Apart" oder in Deutsch "Drei Schritte zu dir", ist der neue Kinofilm von Cole Sprouse. Übrigens sein erster Kinofilm seit 20 Jahren! Dort spielt der "Riverdale"-Star einen schwerkranken, jungen Mann namens "Will" und verliebt sich in "Stella" (Haley Lu Richardson). Beide leiden an der Krankheit Mukoviszidose und dürfen sich deshalb nicht näher als vier Schritte kommen, um sich nicht mit den Bakterien des Anderen anzustecken. Das Romantik-Drama überzeugt vor allem mit sehr viel Herz und Emotionen. Wer vor hat ins Kino zu gehen, sollte also auf jeden Fall Taschentücher dabei haben. In Deutschland startet der Film am 20. Juni in den Kinos. Passend dazu, haben wir hier ein kleines Quiz für dich. Welcher Charakter aus "Drei Schritte zu dir" passt zu dir? Finde es heraus!

