Cole Sprouse ist in seiner Rolle als Jughead Jones einer der Hauptcharaktere in der Erfolgs-Serie "Riverdale". "Riverdale" hat bereits vier Staffeln und aktuell schwirren krasse Theorien darüber im Netz herum, wie es mit Jughead in der neuen Staffel weitergeht. Es bleibt also spannend, was noch alles in der Serie passieren wird, die bei Netflix läuft. Cole Sprouse gewann vor Kurzem übrigens den People’s Choice Award in der Kategorie Drama! Beruflich läuft es also richtig für ihn. Und was macht ein Mega-Star wie Cole Sprouse zwischen Dreharbeiten und Arbeitsstress? Er hört sich seine Lieblingsband im Genre K-Pop an! Und das ist keine geringere als BTS, wie er jetzt verraten hat.

Cole Sprouse: BTS-"Bro Crush"

In einem Interview wurde der 27-jährige Cole Sprouse nun gefragt, ob es unter seinen Hollywood-Kollegen einen „Bro Crush“ für ihn gibt. Darauf antwortete der Schauspieler: „Ich habe einige wie KJ Apa, meinen Zwillingsbruder Dylan und Chris Hemsworth. Aber auch die gesamte BTS-Crew.“ Whaaat? Er ist also ein K-Pop-Fan! „Ich liebe K-Pop“, fügt der „Riverdale“-Schauspieler noch hinzu. Ob seine Freundin und Kollegin Lili Reinhart die Liebe für K-Pop wohl auch teilt? Übrigens schrieb Lili Reinhart ihren Cole Sprouse zu seinem Geburtstag ein Liebes-Gedicht, um ihm zu zeigen, wie sehr sie ihn liebt. Wie süß – Ein echtes Traumpaar! 😍 Und wer weiß, vielleicht singen und tanzen die beiden zuhause zusammen zur Musik von BTS … Cool wäre es doch, oder? 😜

