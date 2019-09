KJ Apa teilt Spinnen-Video

Vor zwei Tagen postete "Riverdale"-Darsteller KJ Apa auf seinem Insta-Account einen kurzen Clip, der viele ganz schön erschreckt haben dürfte. Zumindest alle, die Spinnen echt eklig finden.😅 Der Schauspieler fängt darin mit der bloßen Hand eine Fliege, die an einer Wand sitzt. Dann trägt er sie ein paar Schritte mit sich und wirft sie in ein Spinnennetz, in dem sie hängen bleibt. Die Spinne darin krabbelt sofort an die Stelle und frisst die Fliege. Iiihh!🙈🕷

In der Caption schreibt er dazu nur: "Bin nur hier draußen und helfe meinen Kumpels". Einen tieferen Sinn hat der Clip wohl nicht, Kj Apa hatte einfach nur Bock ihn zu teilen. Doch, sein "Riverdale"-Co-Star Cole Sprouse sieht das ein bisschen anders und hat gleich mal einen Kommi dagelassen.

Funny Kommentar von Cole Sprouse

Vor wenigen Monaten wurde KJ Apa zwar eigentlich mit seiner scheinbar neuen Freundin gesichtet, doch seitdem hat man von den beiden nichts mehr gesehen oder gehört. Und jetzt hat "Riverdale"-Darsteller Cole Sprouse auch noch diesen Satz unter das Video von seinem Kumpel geschrieben: "Live Videomaterial aus deinem Liebesleben".😂 Mega witzig, die Frage ist nur, wie genau das jetzt zu verstehen ist. Die Fans feiern den Kommi auf jeden Fall und schreiben drunter: "Mir geht's genauso KJ", "Boom verarscht" oder "Oh hast du nicht gemacht lol". Da die beiden ja richtig gute Buddies sind, ist klar, dass Cole Sprouse KJ Apa nur freundschaftlich ärgert und den Kommentar natürlich nicht ernst meint. So gut!😂

