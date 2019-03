Cole Sprouse verrät intime Geheimnisse

Cole Sprouse: „Ich bin total romantisch!“

Wer hätte das gedacht? In Cole Sprouse steckt ein echter Romantiker. Das behauptet er zumindest von sich selbst ;) Und wir denken, dass das wahr ist. Schließlich überraschte er seine Liebste schon mal mit einer Heißluftballonfahrt! Wenn das mal nicht romantisch ist… In einem Video, das er zusammen mit seiner „Five Feet Apart“-Filmpartnerin Haley lu Richardson für „Seventeen“ gedreht hat, verriet der Amerikaner jetzt, was sein großes Liebes-Geheimnis ist: „Ich bin total romantisch. Der Schlüssel zur Romantik ist Privatsphäre, also kann ich nicht näher darauf eingehen“, sagte Cole.

Cole Sprouse: So crazy ist sein Traum-Date

Auf die Frage, wie Cole Sprouse ein besonders ausgefallenes erstes Date planen würde, hatte er eine ziemlich witzige Antwort parat: „Eins wollte ich immer mal ausprobieren: Zur Paar-Therapie gehen! Das wäre ein ziemlich lustiges erstes Date!“ Natürlich nur zum Spaß – er und seine Dating-Partnerin würden vor dem Therapeuten in Rollen schlüpfen und vorgeben, Beziehungsprobleme zu haben. Irgendwie ganz schön schräg, aber auch ziemlich originell!

