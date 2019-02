Lili Reinhart: So leidet sie für Cole Sprouse

Was tut man nicht alles für seinen Liebsten? Das dachte sich jetzt wohl auch „Riverdale“-Star Lili Reinhart … denn die 22-Jährige brachte ein großes Opfer für ihren Boyfriend Cole Sprouse .

Lili Reinhart friert für Cole Sprouse

Cole Sprouse liebt bekanntlich nicht nur seine Freundin Lili Reinhart und die Schauspielerei, sondern auch die Fotografie. Wann immer es geht, verbindet er zumindest zwei von diesen Leidenschaften miteinander. Für die Netflix-Serie „Riverdale“ steht er seit rund zwei Jahren mit seiner Liebsten gemeinsam vor der Kamera, während er sich als begnadeter Fotograf immer mal wieder seine hübsche Freundin als Motiv auserwählt. So auch jetzt! Für sein neustes Fotoprojekt hatte sich Cole etwas ganz Besonderes überlegt: Lili sollte sich in den Schnee legen und gedankenverloren in die Ferne blicken.

Lili Reinhart findet Cole Sprouse „unerträglich“

Klingt ja eigentlich nach einem wunderschönen Foto… und das ist es auch geworden. Aber für Lili waren die Aufnahmen in der Eiseskälte alles andere als angenehm! „Wie können die Menschen, die du fotografierst, dich überhaupt ertragen?“, zitierte Cole Sprouse seine Freundin neben dem Bild, das er auf Instagram postete. Denn für sie stand ganz klar fest: Sie musste für seine Kunst leiden! Aber wie schon gesagt: Was tut man nicht alles für seinen Liebsten?

