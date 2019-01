Haben die „Riverdale“-Stars Lili Reinhart und Cole Sprouse heimlich geheiratet?

Lili Reinhart und Cole Sprouse: Beziehung sehr privat

Die beiden „Riverdale“-Darsteller Lili Reinhart („Betty Cooper“) und Cole Sprouse („Jughead Jones“) sind seit mehreren Monaten auch abseits der Kameras ein Paar. Obwohl sie ihre Beziehung weitestgehend von der Öffentlichkeit fernhalten, wissen doch alle darüber Bescheid, dass sie sich lieben. Zumindest hin und wieder posten die zwei Schauspieler auch mal supersüße Pics vom jeweils anderen, und ganz selten gibt es auch mal Schnappschüsse von den beiden zusammen. Doch das meiste zwischen den beiden bleibt eben privat… Kann es also sein, dass wir verpasst haben, dass die beiden sogar schon geheiratet haben? Lili Reinharts Insta-Story gibt jetzt Grund zu der Annahme!

Lili Reinhart spricht von ihrem „Ehemann“

Die „Riverdale“-Schauspielerin Lili Reinhart beschäftigt sich privat gerne mit Fashion. Gestern nutzte sie ihre freie Zeit, um sich auf Social Media die neusten Kreationen ihrer Lieblings-Designer anzugucken. Dabei entdeckte sie unter anderem ein ziemlich ausgefallenes Kleid des italienischen Mode-Designers Francesco Scognamiglio, das ganz offensichtlich direkt die Phantasie der 22-Jährigen anregte. „Ich würde in diesem Kleid gerne durch einen großen Palast schreiten“, verkündete Lili in ihrer Insta-Story. Ok, warum auch nicht?!

Instagram/Lili Reinhart

Ein mädchenhaftes Flower-Kleid des angesagten Mode-Imperiums Valentino bezeichnete die Amerikanerin als „Traum“, während ein drittes Outfit offensichtlich mit Abstand die größte Wirkung auf die hübsche Blondine hatte: „Ich will zurück in die 50er-Jahre reisen, um in diesem Kleid einen leckeren Cocktail mit meinem Ehemann zu trinken“, schrieb Lili zu einem eleganten, eng anliegenden Punkte-Kleid mit schwarzem Hut als Accessoire.

Instagram/Lili Reinhart

Moment mal: Ehemann?! Lili Reinhart hat doch gar keinen Ehemann. Oder etwa doch? Falls ja, müsste die Hochzeit mit Cole schon SEHR geheim abgelaufen sein, denn niemand hat bislang etwas davon mitbekommen. Noch nicht mal von einer Verlobung war bislang die Rede. Wir halten es also für sehr unwahrscheinlich, dass die beiden „Riverdale“-Stars heimlich vor den Traualtar getreten sind, auch wenn wir es natürlich mega feiern würden. Schließlich sind die beiden ein absolutes Traumpaar! In Wahrheit ist wohl wahrscheinlich einfach nur Lilis Phantasie ein bisschen mit ihr durchgegangen ;)



