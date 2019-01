Lili Reinhart: Roter Teppich ohne Cole Sprouse

Lili Reinhart: Golden Globes ohne Cole Sprouse

Lili Reinhart und Cole Sprouse sorgten letztes Jahr für Schlagzeilen, als sie zum ersten Mal als Paar bei der Met Gala den Roten Teppich betraten. Seitdem ist das "Riverdale"-Traumpaar nicht mehr zusammen auf einem Roten Teppich gelaufen, sondern wurde auf mehreren Preisverleihungen zusammen gesichtet. Kriselt es etwa zwischen den beiden Schauspielern? Obwohl Cole dieses Jahr bei den Golden Globes nirgends zu sehen war, sollten sich die Fans keine Sorgen um seine Beziehung zu Lili machen - es gibt keinen Hinweis darauf, dass das Paar sich getrennt hat. Sowohl Cole als auch Lili haben sich in der Vergangenheit darauf geeinigt, dass sie große öffentliche Veranstaltungen wie Preisverleihungen nicht wirklich toll finden, daher kann man davon ausgehen, dass Cole dieses Event einfach geschwänzt hat.

Cole Sprouse: Urlaub mit seinen Freunden

Cole Sprouse war in den letzten Tagen mit seinem Riverdale-Co-Star KJ Apa in Neuseeland. KJ Apa hat eine Reihe von Fotos und Videos gepostet, in denen er und Cole seine Heimat erkundeten, um den Beginn des neuen Jahres zu feiern. Am Tag vor den Golden Globes teilte KJ ein Foto mit Cole und zwei Freunden an einem Strand in Neuseeland und schrieb, der Urlaub sei offiziell zu Ende. Cole ist vielleicht gerade erst Stunden vor den Golden Globes in die USA oder nach Kanada zurückgekehrt, und zu einer großen, langen Preisverleihungen zu gehen, war wahrscheinlich nicht seine Vorstellung von einer großartigen Zeit nach einem Flug um die halbe Welt. Und während der "Riverdale"-Star sich wahrscheinlich von seinem Urlaub in Neuseeland erholte, vertrat seine schöne Freundin ihn dieses Jahr bei den Golden Globes und sah absolut unglaublich aus. Sie trug ein umwerfendes rotes Kleid, dass ihren Rundungen schmeichelte.

