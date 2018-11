Cole Sprouse: So witzig verarscht er Lili Reinhart

Was sich liebt, das neckt sich. Bei kaum einem anderen Paar trifft das wohl so gut zu, wie bei den beiden „Riverdale“-Stars Lili Reinhart und Cole Sprouse.

Lili Reinhart kaum wiederzuerkennen

Wo auch immer Lili Reinhart und Cole Sprouse gestern Abend zusammen rumgehangen sind: Es scheint ziemlich kalt gewesen zu sein. Denn die 22-Jährige hat sich in einer dicken, fetten Jacke eingekuschelt, in der sie aussah, wie ein überdimensionaler Teddybär. Blöderweise hatte diese Jacke keine Kapuze. Weil die zierliche „Betty Cooper“-Darstellerin aber wohl trotzdem an ihren Öhrchen fror, zog sie sich die Jacke kurzerhand einfach bis hoch über den Kopf. Als Lili in diesem Aufzug schließlich ein Selfie machte, bemerkte sie wohl, dass das Ganze ziemlich bescheuert aussah. Doch das hielt die Schauspielerin nicht davon ab, den witzigen Schnappschuss mit ihren 13,3 Millionen Instagram-Followern zu teilen.

Instagram/Lili Reinhart

Cole Sprouse macht sich über Lili lustig

Doch ihr Freund Cole Sprouse setzte noch einen drauf. Er passte Lili in einem für sie ziemlich ungünstigen Moment ab und schaffte es tatsächlich, einen noch bescheuerteren Schnappschuss von ihr hinzubekommen. Und den postete er natürlich direkt in seine Insta-Story! Dazu schrieb der 26-Jährige, dass es sich bei dem Fotomotiv um seinen „alten Hund namens Mackenzie“ handeln würde. Sehr charmant, Cole! Doch Lili dürfte das Ganze nicht allzu peinlich sein. Zum einen ist der „Riverdale“-Star ähnliche Aktionen von seinem Boyfriend schon gewohnt und zum anderen bewies die Blondine mit ihrer Aktion, dass sie über sich selbst lachen kann. Sonst hätte sie wohl kaum so ein peinliches Pic von sich in ihre Insta-Story gepostet.

Instagram/Cole Sprouse

