Lili Reinhart: „Ich will nicht mehr als die Freundin von Cole bezeichnet werden!“

Lili Reinhart ist selbst ein Megastar, doch manche sehen das anscheinend nicht so. Jetzt stellte sie klar: Sie hat keinen Bock mehr darauf, ständig und überall mit ihrem Boyfriend Cole Sprouse in Verbindung gebracht zu werden.

Lili Reinhart total genervt

Lili Reinhart und Cole Sprouse sind DAS „Riverdale“-Traumpaar. Die Fans der Netflix-Serie feiern das süße Couple übelst und können sich die beiden gar nicht mehr ohneeinander vorstellen. Doch egal, wie happy Lili und Cole privat auch miteinander sind – die 22-Jährige ist genervt davon, oft nur als „die Freundin von“ bezeichnet zu werden. Doch was genau ist Lilis Problem? Es gab da eine bestimmte Situation, in der die Blondine sich megamäßig darüber ärgern musste, weil sie sich auf ihre Beziehung zu ihrem berühmten Freund reduziert fühlte.

Lili: „Ich brauche seinen Namen nicht!“

Was war passiert? Es ging um einen Artikel, der in einem Magazin über sie erschienen war. Doch offenbar hatten die Redakteure Bedenken, ob sich die Leute auch wirklich genug für Lili als eigenständige Person interessieren würden. Deshalb bezeichneten sie die Schauspielerin kurzerhand als „Freundin von Cole Sprouse“ und nannten sie sogar im Titel zum dazugehörigen Text so. Das ist zwar die Wahrheit, passte Lili aber überhaupt nicht in den Kram. „Ich bin kein langweiliger Mensch“, sagte die „Betty Cooper“-Darstellerin im Interview mit der „Vogue“. „Ich brauche nicht den Namen von jemand anderem in der Überschrift, damit ich interessanter rüberkomme“, stellte sie klar. „Es ist ein echtes Problem, dass es manchmal für nötig gehalten wird, den Namen eines Mannes mit ins Spiel zu bringen oder von jemand anderem, der berühmter ist als ich und mit dem ich zu tun habe – nur, um die Leute dazu zu bringen, dass sie einen Artikel über mich lesen“, sagte Lili weiter. Wo sie Recht hat, hat sie Recht. Vor allem, da es in besagtem Artikel noch nicht mal um die Beziehung zu Cole ging. Doch zum Glück gibt es ja auch immer noch mehr als genug Leute, die Lili auch unabhängig von ihrem Boyfriend richtig cool finden.

