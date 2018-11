Lili Reinhart: So süß schwärmt sie von Cole Sprouse

Wow – das muss wahre Liebe sein. So unglaublich süß schwärmt Lili Reinhart von ihrem Freund Cole Sprouse.

Er ist der "Sexiest Man Alive"

Zum 33. Mal hat das amerikanische Magazin den Titel "Sexiest Man Alive" vergeben, in diesem Jahr geht er an Idris Elba, der charismatische Brite, der immer wieder mal als neuer James Bond gehandelt wird, konnte sein Glück kaum glauben und reagierte überrascht über den Sieg: "Komm schon, niemals. Wirklich?", war seine erste Reaktion auf den Titel, wie er im "People"-Interview verriet. Dabei habe er sich im Spiegel gemustert und gesagt: "Ja, du siehst heute schon irgendwie sexy aus." Für ihn sei es ein schönes Gefühl gewesen, so Elba. "Es war eine schöne Überraschung - und auf jeden Fall ein Ego-Boost." Doch Schauspielerin Lili Reinhart scheint diese Wahl ganz und gar nicht nachvollziehen zu können.

Er ist der wahre "Sexiest Man Alive" für Lili Reinhart

Lili Reinhart und Cole Sprouse scheuen sich nicht, die Welt wissen zu lassen, was sie voneinander halten. Im August wünschte Lili ihrem Freund Cole alles Gute zum Geburtstag, beschrieb ihre Beziehung als "schönes Abenteuer" und bezeichnete ihn als "meine Liebe". Die Riverdale-Stars haben den Fans in den sozialen Medien viele entzückenden und süßen Fotos gezeigt. Natürlich gibt es all diese künstlerischen Porträts von Lili, die Cole gemacht hat. Ja, diese beiden Promis scheinen perfekt zueinander zu passen. Und wenn das noch nicht klar war, hat Lili es am Freitag (9. November) in ihrer Instagram-Story für die letzten zweifelnden Fans formuliert. Während sie ein Foto von Cole veröffentlichte, schrieb Lili dazu: "Mein 2018 Sexiest Man Alive". Megaaaa Süß!

Instagram@lilireinhart

Coles Antwort auf den Liebesbeweis

Was Cole anbelangt, so hat er noch nicht öffentlich auf Lilis süße Nachricht geantwortet - aber es ist klar, dass er auch viele Komplimente für sie reserviert hat. Im September sagte der Schauspieler Glamour, Lili sei "eine der Menschen, die mich konsequent dazu drängt, in den Künsten, die ich anstrebe, besser zu sein, und das ist genau die Art von Person, die sie ist". Wow – diese gegenseitige Wertschätzung und Liebe ist etwas ganz besonderes.

