Insta-Hype: „Riverdale“-Star KJ Apa als Meme

„Riverdale“-Star KJ Apa („Archie Andrews“) hat es als erster Darsteller der Netflix-Serie geschafft: Der 21-Jährige hat jetzt eigene Insta-Memes bekommen!

10x KJ Apa in den Insta-Stories

Ihr kennt es selbst: Viele Instagram-Stories werden erst durch die passenden GIFs perfekt. Durch die witzigen, sich bewegenden Bildchen kann man oft noch viel besser rüberbringen, was man mit seinen Insta-Followern teilen will. Was könnte man sich da Cooleres vorstellen, als sich selbst in den GIFs als Meme zur Auswahl zu haben? Wohl kaum etwas! Das findet auch KJ Apa, denn der „Riverdale“-Schauspieler kann jetzt aus eigener Erfahrung sprechen. Der Neuseeländer feiert in seinen Insta-Stories gerade übelst, dass es sein Gesicht jetzt in verschiedenen Ausführungen als GIF im sozialen Netzwerk gibt. In gleich 10 verschiedenen Variationen kann nun also jeder seine Insta-Story mit einem witzigen KJ-Meme aufpimpen.

KJ Apa hypt seine Memes selbst am meisten

Der Schauspieler selbst machte sich gleich mal einen Spaß aus der neuen Möglichkeit, die Instagram ihm jetzt bietet und verzierte alle seine Stories mit… was wohl? Sich selbst! Auf ein süßes Couple-Pic von seinen „Riverdale“-Kollegen Camila Mendes („Veronica Lodge“) und Charles Melton („Reggie Mantle“) platzierte er zum Beispiel ein überdimensionales GIF von sich selbst, wie er ins Bild kommt, sein Gesicht ziemlich bescheuert verzieht und das Bild dann einfach wieder verlässt.

So funny sind die KJ-Memes

Am besten testet ihr die neuen KJ-Apa-GIFs auf Instagram gleich selbst mal aus, der Spaßfaktor ist euch auf jeden Fall garantiert. Denn so viel können wir euch schon mal verraten: Die meisten der KJ-Memes ziehen ziemlich witzige Grimassen. Von den anderen „Riverdale“-Stars gibt es bisher noch keine eigenen Insta-GIFs. Aber wer weiß, vielleicht können wir ja bald unsere Stories auch mit funny Memes von Lili Reinhart, Cole Sprouse, Madelaine Petsch und Co. verzieren!

