"Riverdale”-Star Camila Mendes geht auf Fan los!

Eigentlich kennen die Fans Camila Mendes als zuckersüßen Sonnenschein, der immer ein Lächeln im Gesicht hat. Doch es gibt etwas, da versteht die „Riverdale“-Darstellerin („Veronica Lodge“) keinen Spaß: Wenn jemand schlecht über ihren Schatz redet! Genau das ist jetzt leider passiert…

Camila Mendes: Fan beleidigt ihre Liebe

Vor einem Monat machten die beiden „Riverdale“-Stars Camila Mendes (24) und Charles Melton (27) ihre Liebe öffentlich. Seitdem sind die beiden Schauspieler super happy zusammen und ihre Fans freuen sich mit dem süßen Couple. Zumindest die meisten… denn jetzt behauptete einer von ihnen, dass Camila mit Charles überhaupt nicht glücklich wirkt. Nach Meinung des sogenannten Fans hatte sie mit ihrem Ex Victor Houston eine viel bessere Beziehung. Das wollte Cami aber so nicht auf sich sitzen lassen und holte zum Gegenschlag aus!

Camila Mendes: Fette Ansage an ihren „Fan“

Camila Mendes und Victor Houston lernten sich bereits in der High-School kennen und verliebten sich Anfang 2018 ineinander. So glücklich sie auch miteinander wirkten – die Beziehung war nur von kurzer Dauer. Schon nach wenigen Monaten trennte sich das Paar wieder. Während Camila selbst bestens über diese Trennung hinweggekommen ist, scheint es besagtem Fan da anders zu gehen. „Sorry, aber ich muss das jetzt posten. Cami sah mit Victor glücklicher aus“, schrieb er unter eines ihrer Instagram-Pics. Obwohl die 24-Jährige keinem eine Erklärung schuldig ist, lieferte sie dem Fan eine Antwort auf den Kommentar, die sich gewaschen hatte. „Ich fühle mich bescheuert, weil ich überhaupt darauf antworte. Aber ich habe das Bedürfnis, dir zu sagen, dass du falsch liegst“, schrieb der wütende „Riverdale“-Star und fügte hinzu: „Ich bin glücklicher, als ich es jemals zuvor in meinem Leben war!“

Camila Mendes rastet aus

„Für mich ist es absurd, dass du dich selbst als Fan bezeichnest“, griff sie den Kommentator an. „Du respektierst sowohl meine Beziehung, als auch meinen Freund nicht und von beiden hast du ganz klar keine Ahnung!“ Dann erklärte Cami noch, warum sie auf den Paparazzi-Pics mit ihrem Ex so mega happy aussah: Es handelte sich dabei um einen öffentlichen Auftritt – das Paar wusste also, dass alle Augen und Kameras auf sie gerichtet waren. Da ist es das Normalste von der Welt, dass man ein Lächeln aufsetzt, oder? Charles hingegen sei auch abseits der Kameras immer für sie da und helfe ihr, wo er nur könne. „Erkennst du den Unterschied?“, fragte Camila Mendes und schoss hinterher: „Ich hoffe, du bist noch jung. Denn das wäre die einzige Rechtfertigung für dein unerwachsenes Verhalten.“ Bäääm, das hat gesessen! Also merkt euch für die Zukunft besser eins: Don’t mess with ChArMiLa!

