Dylan und Cole Sprouse arbeiten wieder zusammen

Dylan und Cole Sprouse: Neue Serie?

Wer jetzt denkt, dass Dylan und Cole Sprouse etwa für ein Remake von „Hotel Zack & Cody“ vor der Kamera stehen, den müssen wir leider enttäuschen. Die angesagte Disney-Serie machte die Zwillinge 2005 weltberühmt! Doch die beiden haben sich auch nicht für eine andere Serie oder gar einen gemeinsamen Film zusammen getan… genau genommen steht sogar nur einer von beiden vor der Kamera!

Dylan Sprouse: Erstaunt über Coles Talent

Ok, wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen: Dylan Sprouse modelt für das amerikanische Modelabel J Brand Fashion und niemand Geringeres als sein Bruder Cole hat die Fotos für die spektakuläre Frühlings-Kampagne geschossen. Denn der „Riverdale“-Star ist bekanntlich neben der Schauspielerei noch leidenschaftlicher Fotograf und hat ein großes Talent dafür, Menschen und Landschaften perfekt in Szene zu setzen. Wie viel Cole in Sachen Fotos machen drauf hat, beweisen auch die Schnappschüsse von seinem Twin, denn die können sich echt sehen lassen! Dylan posiert dabei supercool in den Straßen von Los Angeles, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Damit macht er glatt seiner Model-Freundin Barbara Palvin (25) Konkurrenz!

Doch wie gut sein Bro sich hinter der Kamera macht, überraschte wohl selbst Dylan! „Ich habe Cole und seine Fotografie von Anfang an beobachtet, als er noch dabei war, seinen eigenen Style zu entwickeln. Ich war nach all dieser Zeit jetzt echt erstaunt darüber, dass er so professionell ist!“, gab der 26-Jährige zu.

Wenn ihr die Pics selbst bewundern wollt, dann klickt hier!

